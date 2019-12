Ariel Basteiro es el nuevo presidente de Astilleros Río Santiago

El ex candidato a intendente de Ituzaingó, ex secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), y ex embajador argentino en Bolivia Ariel Basteiro, fue confirmado por el gobernador provincial Axel Kicillof al frente de los Astilleros Río Santiago, la planta constructora de barcos más importante del país.

En busca de la reactivación productiva

La empresa estatal bonaerense la pasó mal durante los 4 años de mandato de la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal. Durante el Macrismo el gigante de Ensenada paralizó los trabajos por la falta de recursos, y vivió en permanente amenaza por la privatización de sus servicios. Luego de que sus trabajadores se movilizaran durante semanas, la gobernadora ratificó la continuidad de la empresa. Recién en noviembre de este año, el gobierno venezolano confirmó el desembolso de recursos para financiar la finalización de los dos buques encargados al astillero: el Eva Perón y el Juana Azurduy. La llegada de Basteiro al astillero fue celebrada por los trabajadores, que esperan que en el 2020 se comience a trabajar activamente en la recuperación de la capacidad productiva del lugar.

El Astillero Río Santiago está ubicado en la ciudad de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, a orillas del río del mismo nombre. Es uno de los astilleros de mayor actividad e importancia de Latinoamérica. Fundado en 1953, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, ha realizado diversos trabajos en el sector naviero, industrial y ferroviario. En su época de esplendor, durante la década del 50, el astillero llegó a tener 8 mil trabajadores en doble turno.