Confirman paro de colectivos para mañana en varias lineas de CABA y Conurbano

Mañana se llevará a cabo un paro de colectivos en todo el país organizado por un sector de la UTA (Unión Tranviarios Automotor). La medida fuerza es contra la gestión del secretario general del gremio, Roberto Fernández.

Recordemos que en diciembre pasado Fernández se atrincheró en la terraza del gremio cuando integrantes del grupo DOTA (empresa argentina de transporte público) ingresaron al edificio para exigir su inmediata renuncia.

Los enfrentamientos entre el dirigente y los sectores disidentes continúan, por lo que estos últimos llamaron a un paro nacional como protesta contra su gestión. Por otra parte, reclaman que durante el gobierno de Mauricio Macri perdieron un 50 % de su poder adquisitivo.

“Convocamos una medida para mañana. Es por todas las situaciones que nos toca vivir en nuestro gremio. Venimos de una pérdida del 50% en el poder adquisitivo durante el gobierno de Macri por la complicidad de Roberto Fernández”, expresó en una entrevista radial Miguel Bustinduy, dirigente disidente de la UTA.

Bustinduy dejó en claro que la protesta no es en contra de la gestión de Alberto Fernández y explicó: “El tema viene de larga data porque no compartimos las políticas con (Roberto) Fernández y él ahora no tiene la legitimidad porque los compañeros no lo votaron. Es secretario general porque lo dijo la Justicia”.

Además, informó que están hablando con los delegados de todo el país para que la medida afecte a todas las líneas de colectivos. El paro duraría 24 horas y, por el momento, las líneas que pararán son: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 20 – 21 -23 – 24 – 25 – 28 – 31 – 44 – 50 – 51 – 56 – 57 – 74 – 76 – 79 – 84 – 91 – 99 – 101 – 106 – 107 – 108 – 117 – 130 – 135 – 146 – 150 – 161 – 164 – 168 – 177- 188- 256 – 263 – 271 – 299 – 370 – 373 – 384 – 385 – 388 – 403 – 405 – 421 – 429 – 435 – 540 y 543.

Por Daniela Yacub.