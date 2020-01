El Hockey del GEI se refuerza con presencias nacionales

Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó incorpora a tres ex jugadores nacionales que se suman a la familia de Hockey para encarar un 2020 muy prometedor.

Con Pablo Lombi, ex jugador y entrenador nacional, a la cabeza, el Cuerpo Técnico de Hockey del GEI tendrá la presencia este año de dos ex jugadores del seleccionado nacional: Fernando Oscaris, ex León, como entrenador de la primera y Marcela Budnik, ex Leona, entrenadora de la 5° división.

Por su parte Yasmila Stöhr será la referente de las juveniles, Ailén Benítez en infantiles y Antonella Daluz, estará a cargo de la preparación física desde 7° división hasta mayores.

Cabe destacar que Fernando Oscaris tuvo un pasado muy enriquecedor como jugador y entrenador en clubes importantes de la Argentina y de España, actualmente está al frente del plantel de mayores masculino del QUILMES HIGH SCHOOL y además es Capacitador técnico de la Confederación Argentina de Hockey.

Por otro lado, Marcela Budnik, la ex integrante del seleccionado nacional argentino se suma como la flamante entrenadora de la 5° división y tratará de transmitir a sus jugadoras lo mejor de sus experiencias dentro del Seleccionado Mayor de Buenos Aires, Club Ciudad de Buenos Aires y del Club Villa Franca di Verona (Italia) (Fuente Ailín Schernetzki)

Por: Juan José Levrero