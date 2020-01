Ituzaingó: le cortaron la luz al Consejo Escolar por una deuda impaga de 7 meses

El Consejo Escolar es un organismo de la Constitución Provincial a cargo de la Provincia de Buenos Aires. No haber pagado siquiera la luz, marca el total y absoluto desapego y desidia de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal con la gestión educativa

El Consejo Escolar de nuestra ciudad tiene el suministro de energía eléctrica suspendido por una deuda con Edenor de 95.000 pesos correspondiente a los últimos 7 meses del año 2019.

“El 8 de Enero, a unos días de haber asumido las y los nuevos consejeros, nos cortaron la luz. Fui a averiguar a Edenor y ahí me entere que había una deuda por el suministro eléctrico desde mayo que nunca se pagó” afirmo Gabriela Alonso a La Ciudad. “Estamos haciendo todas las gestiones para que la Provincia pague y se restablezca la luz. Hoy no podemos brindar ningún servicio, ni agua tenemos“

El Consejo Escolar es un organismo de la Constitución Provincial a cargo de la Provincia de Buenos Aires. No haber pagado siquiera la luz, marca el total y absoluto desapego y desidia de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal con la gestión educativa que no solo tiene como resultado la muerte de dos docentes en Moreno, sino el total abandono de las escuelas publicas.

Comienza el programa “Escuelas en obras”

La semana que viene, el Consejo Escolar, junto al intendente firmaran un convenio con el gobernador Axel Kicillof para poner en marcha urgentemente un plan de arreglo de las escuelas de nuestro distrito que necesitan reparaciones para iniciar las clases. El convenio permitirá comenzar a trabajar en las escuelas 1 mes y medio antes de que empiecen las clases y hacer los trabajos en las escuelas que quedaron pendientes .

El gobernador aseguró ayer que el programa comprenderá la reparación de más de 800 establecimientos y que tendrá un financiamiento por $800 millones.

“Como dijimos durante la campaña, la educación es una de nuestras prioridades y por eso nos pusimos a trabajar desde el primer día para recuperar las condiciones edilicias de las escuelas y que maestros, maestras, no docentes y alumnos puedan ir a clases sin riesgos”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof.