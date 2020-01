Por el impuesto municipal al combustible, Ituzaingó tiene la nafta más cara del Conurbano

FECRA destacó que a pesar de la decisión de las petroleras de no disponer aumentos, en el marco de la actual declaración de emergencia económica, "el precio final al consumidor de los combustibles y el GNC se incrementó desde el 1° de enero en algunos municipios del conurbano bonaerense por la suba en la tasa vial

La vigencia y legalidad de la tasa municipal sobre los combustibles llamada “Tasa Vial“, vuelve al ruedo luego de que varios municipios del Conurbano se hayan sumado a los que ya la cobran hace años. Esta semana, La Federación de Empresarios de Combustibles (FECRA) denunció desde el 1° de enero los combustibles y el GNC en la mayoría de los distritos del gran Buenos Aires serán mas caros por la suba en la tasa vial que se cobra en el surtidor, a pesar de la estabilidad de precios del sector que sostienen las petroleras.

La entidad comunicó que por imposición de la tasa vial se paga más caro en Ituzaingó (2% del precio), Vicente López ($0,24 por litro), General Rodríguez ($0,35 por litro), San Fernando y Berisso ($0,45 por litro y 25 centavos por m3 de GNC), Hurlingham (entre $0,27 y $0,63 según el tipo de combustible), Escobar (1% del precio por litro y 0,90% del precio por m3), José C. Paz, San Martín y Florencio Varela (1% del precio por litro), Castelli ($0,25 a la nafta Premium), Esteban Echeverría y Merlo, entre otros

FECRA destacó que a pesar de la decisión de las petroleras de no disponer aumentos, en el marco de la actual declaración de emergencia económica, “el precio final al consumidor de los combustibles y el GNC se incrementó desde el 1° de enero en algunos municipios del conurbano bonaerense por la suba en la tasa vial y afines que en ellos se cobra por cada litro o metro cúbico de gas vehicular vendido”.

La tasa más cara en Ituzaingó

La polémica sobre si los municipios pueden cobrar esta tasa, no es nueva. Durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ex presidenta había aconsejado a los intendentes que desistan de cobrarla ya que el precio de los combustibles lo fija el gobierno nacional y los municipios no pueden intervenir. Pese a ello, varios intendentes apremiados por recaudar, insistieron y dejaron vigente la tasa. Ituzaingó fue unos de los primeros municipios en los que la tasa vial se cobra sobre el precio final del litro de combustible y aun sigue vigente. En nuestro distrito se cobra un 2% sobre el precio final ( $ 1,10 pesos por litro), siendo la tasa más alta entre las comunas del Conurbano