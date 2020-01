Rige en nuestra Provincia el protocolo para la interrupción legal del embarazo

Después de que la ex gobernadora Vidal se negara a aprobar el protocolo ILE, el ministro de salud de la Provincia Daniel Gollan anunció hoy que Buenos Aires adhirió al Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo, actualizado recientemente por el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Poco antes de asumir como ministro de Axel Kicillof, Daniel Gollán había expresado el compromiso de adherir a la guía actualizada para la interrupción del embarazo. “Está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos. Quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República“, explicó el funcionario y sostuvo que “la ILE no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema“.

Que es el protocolo y a que casos se aplica

El protocolo aprobado por el gobierno de Axel Kicillof permite acceder a la interrupción legal del embarazo solo en los siguientes casos:

Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios;

Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social)

Si el embarazo proviene de una violación.

Para acceder a la interrupción legal del embarazo es necesaria una consulta con un profesional de la salud, en un ámbito confidencial. El mismo evaluará el caso y certificará que la práctica se encuadra en alguna de estas tres causas. En el caso de una violación no es necesaria una denuncia policial

En la actualización que el gobierno nacional aprobó recién asumido, establece que para acceder a la ILE, las personas gestantes sólo deberán pedirla, dar su consentimiento informado y firmar una declaración jurada que certifique que su situación está alcanzado por los casos comprendidos. En definitiva, es una guía de actuación médica que toma en cuenta el marco jurídico vigente, el código penal que reglamentó las tres causales en 1921 y el fallo FAL de la Corte Suprema 2002 que ratificó su legalidad.

En el 2016 la ministra de Salud provincia, Zulema Ortiz, presentó una resolución ministerial para garantizar la adhesión al protocolo pero fue vetado por Vidal por decreto y se vio obligada a renunciar, aunque luego aclaró que fue por “cuestiones personales”, algo muy similar a lo que sucedió a nivel nacional entre Rubinstein y Macri.