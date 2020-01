Se realizó la primera marcha reclamando justicia por Alejo Ipuche. Hay dudas sobre los detenidos

La Fiscalía N° 3 de Merlo es la encargada de investigar el hecho, por estas horas el fiscal está definiendo mas medidas de prueba para determinar si los detenidos son los verdaderos asesinos de Alejo Ipuche. La familia promete marchar hasta que no quede totalmente esclarecido el salvaje homicidio de este joven ituzainguense.

Anoche, en la esquina de la Casa de la Cultura de San Antonio de Padua, frente a la estación, amigos y familiares de Alejo Ipuche comenzaron a reclamar por el esclarecimiento del salvaje homicidio que conmociona a nuestra región. Desde las 21 horas, un grupo numeroso de vecinos recorrió el trayecto que une la esquina en donde Alejo fue asesinado y la Comisaria 2 de Padua, lugar en donde se esta sustanciando la investigación a cargo de la Fiscalía N° 3 de Merlo.

En un clima de conmoción, bronca e impotencia, la familia de Alejo todavía no puede creer lo que está viviendo. Su Tío, frente a las cámaras, es el encargado de verbalizar la bronca que siente la familia ” era un pibe sano, trabajador y muy responsable. Es increíble lo que nos esta pasando, buscamos justicia, esta todo muy confuso, las personas detenidas todavía no se sabe si son los asesinos de Alejo, hay detalles que no coinciden con lo que se ve en las cámaras” asegura la familia

Quienes son los verdaderos asesinos de Alejo

Las distintas cámaras que registran el momento en que Alejo es asesinado, empiezan a dar detalles de quienes pueden ser los responsables. En las imágenes se ve una moto “en duro” y dos personas con casco. Interceptan a Alejo, le piden la moto, Alejo deja la moto en el piso, no se resiste y le entrega todo lo que tiene. Aun así, uno de los delincuentes le dispara y lo mata. La comisaria 2 de Padua está a dos cuadras del lugar. Un patrullero llega al lugar y comienza la persecución, luego de unas cuadres, la policía pierde a los asesinos y otro patrullero mas tarde, detiene a dos jóvenes que “supuestamente” serian los homicidas. La familia cree que no son los responsables, la moto secuestrada no coincide con las imágenes. Una prueba clave podría aportar algo de claridad sobre el hecho, determinar si alguno de los dos jóvenes detenidos tienen rastros de pólvora en las manos.

La Fiscalía N° 3 de Merlo es la encargada de investigar el hecho, por estas horas el fiscal está definiendo mas medidas de prueba para determinar si los detenidos son los verdaderos asesinos de Alejo Ipuche. La familia promete marchar hasta que no quede totalmente esclarecido el salvaje homicidio de este joven ituzainguense.