A 4 años del asesinato de Diego Roda familiares y amigos convocan una marcha en pedido de JUSTICIA

El próximo Jueves 10 de Septiembre a las 10.00 hs, se realizará una movilización a la Fiscalía N°1 de Ituzaingó (Brandsen 3346), con el objetivo de reclamar justicia por Diego Roda, vecino de Ituzaingó asesinado hace cuatro años enfrente de la casa de sus suegros. La misma fue convocada por familiares, amigos, y vecinos de la localidad.

“Lamentablemente, acá está metida la policía. Después de dos años dieron vuelta la causa. El asesino tiene nombre y apellido. Y tenemos identificados a los involucrados que pertenecen a la Policía Local“, le contó a La Ciudad, María Del Carmen, la mamá de Diego.

El hecho había ocurrido el 12 de septiembre de 2016, en la esquina de Lomas de Zamora y Saldán (Ituzaingó), cuando Diego, acompañado de su mujer y su bebé, estaban en el auto a punto de ponerlo en marcha, y fue asesinado por un balazo.

Esa noche, en tan sólo pocos segundos, habían recibido dos disparos, el cual uno hirió a su mujer en el brazo y otro a Diego. Este último, en grave estado, fue trasladado a la Clínica Dávila, pero su cuerpo no resistió y falleció en la puerta de la clínica.

Hoy, a cuatro años del crimen, la familia reclama que se dictamine un juicio. “Fernando Aníbal Grané es el que gatilló, y asesinó a mi hijo. Y Gerardo Gabriel San Miguel, Maximiliano Gastón Ramos, Camila Fernanda Pazos son los policías locales que están involucrados, y hoy están exonerados”, indicó.

Luego, agregó: “Todo esto lo sabemos gracias a la investigación de una comisión especial. Pero, la policía está metida y no deja trabajar tranquilo al fiscal. Ahora necesitan más motivos para hacer una reconstrucción del hecho e ir a juicio para que lo condenen.”

Por su parte, Flavia Roda, la hermana de Diego, detalló: “Durante más de un año, la policía desvío el caso, acusando falsamente a otras personas que no estaban involucradas. Después de una investigación, comandada por Montossi, salió a la luz que el asesino es un policía, quien participo de un rally delictivo que empezó en caseros con el robo de una camioneta Partner, y termino en Ituzaingó con el asesinato de mi hermano.”

Los familiares y amigos de Diego Roda, y algunos vecinos conmovidos por el suceso y en solidaridad con los primeros, se reunirán en el centro de Ituzaingó. “Muchas gente se contactó con nosotros para ayudarnos para que todo Ituzaingó esté empapelado con los carteles que estuvimos haciendo. Ya estamos bien preparados con barbijos y alcohol en gel para cumplir con el protocolo por el contexto actual.

‘Ojalá esto no ocurra más’, es lo que había dicho en ese momento, pero lamentablemente, hubo más casos. Diego dejó 3 hombrecitos que hay que terminar de criar y no entienden porqué en un segundo se quedaron sin papá. Teniendo todo, no tienen nada“, concluyó.

Por, Belén Medina.