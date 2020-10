Actualizan buscador Google: ahora podrás encontrar canciones con solo tararearlas o silbarlas

¿Te ha pasado que tienes una canción o melodía que no sale de tu cabeza, pero que no recuerdas el título o el intérprete? Bueno, ahora no necesitas conocer o recordarlo para poder encontrarla en Google, ni siquiera necesitas saberte la letra, pues gracias a una actualización basada en la inteligencia artificial, será capaz de identificar la canción con solo tararearla o incluso silbándola.

Para esto, el buscador ha optimizado sus algoritmos de búsqueda para que sean capaces de identificar canciones, o al menos de ofrecer las “opciones más probables”, además de una lista de resultados con información adicional sobre el artista y la canción, así como vídeos o la letra.

Según androi4all.com, sitio especializado en tecnología, que han probado la nueva función, aseguran que la herramienta es bastante precisa, y “sin duda puede llegar a ser una sustituta perfecta para aplicaciones como SoundHound –que también incluye una opción similar–, o Shazam, ahora propiedad de Apple”.

Esta función se basa en modelos de machine learning para funcionar, según explica la compañía en su blog oficial. Cada melodía de una canción es una especie de “huella dactilar” única, gracias a lo cual estos modelos son capaces de encontrar la melodía de las canciones.

Al tararear o silbar una melodía en el buscador, los modelos de aprendizaje automático transforman el sonido en una secuencia basada en números que representa dicha melodía. Esto facilita la búsqueda de canciones, dado que la secuencia se compara de manera automática con multitud de fuentes, que van desde la canción original hasta grabaciones de estudio, pasando por secuencias de otras personas silbando o tarareando.

Esta nueva posibilidad, que ya se encuentra disponible tanto en el buscador como en el Asistente Google para iOS y Android, tiene una función parecida predecesora desde 2017, sin embargo, ahora puede encontrar la canción o coincidencias sin necesidad de tener la letra o la canción original.