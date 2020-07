Ale Kurz (El Bordo) sortea su guitarra a beneficio de “Palabras del Alma”

El cantante de la reconocida banda El Bordo, Ale Kurz, sortea su guitarra acústica a beneficio de la Biblioteca Palabras del Alma. El músico anunció que lo recaudado será destinado para brindar ayuda alimentaria para dos barrios de Pilar y la construcción de una escuela en la Provincia de Misiones.

“Estamos en un momento difícil y hay gente que no la está pasando bien“, señaló, Ale Kurz. Y agregó: “La guitarra me la regaló mi familia hace veinte años y con ella compuse canciones, grabé discos, videos, y quiero que pase a nuevas manos. A mí me dio muchísimo y quiero que haga feliz a otra persona“.

Cada rifa cuesta $250. Aquel que participe debe enviar un comprobante al correo electrónico [email protected], para así recibir un número de rifa y participar del sorteo. El sorteo se llevará a través de la cuenta oficial de Ale Kurz que es @kurzale.

La transferencia se puede realizar por Cta. Cte. 191 122 001 530 8. – CUIT: 30/71137856/8 – CBU: 1910 1226 5501 2200 1530 82 o a través de bibliotecapalabrasdelalma.mip o de Mercado Pago, enviando a [email protected]

Por su parte, la institución, indicó: “Con lo recaudado vamos a poder seguir entregando bolsones de comida a las familias de los barrios Peruzzotti y Nuestra Señora del Pilar. En la actualidad son 97 grupos familiares que reciben alimentos, artículos de limpieza, revistas, libros, plantines y semillas.

También, lo recaudado se utilizará para el envío de alimentos a Misiones y terminar la biblioteca de la comunidad guaraní Nuestro Sapukai, un espacio que además funcionará como escuela. El lugar ya cuenta con paredes, piso, y ahora faltan las chapas para el techo.”

Sobre la Biblioteca Palabras del Alma

La Biblioteca Palabras del Alma es una institución opción por los más pobres, que funciona en uno de los barrios más humildes del partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Además del préstamos de libros y asesoramiento bibliográfico, la biblioteca ofrece apoyo escolar, talleres para niños y adolescentes (arte, matemática y experimentos, lectura y escritura, cocina, teatro, fútbol, etc.), talleres para adultos, para personas con discapacidad, taller de género y micro emprendimientos para mujeres, alfabetización para personas adultas, plan FINES, posta de salud, atención psicológica gratuita. También se organizan ferias americanas, peñas, cafés literarios, presentación de obras teatrales y películas, cine debate y presentación de libros, con la finalidad de ampliar los horizontes culturales y personales de nuestros vecinos.

También, realizan trabajo de acompañamiento personalizado a chicos con dificultades de aprendizaje. Y ofrecen, cotidianamente, merienda y desayuno a los niños que se acercan a las actividades actividades.

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Biblioteca Palabras del Alma // Instagram: @bibliopalabrasdelalama // Twitter: @palabrasdelalma // Mail: [email protected]