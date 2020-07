Aníbal Florean, lanzó su nuevo cuento “Cabeza De Cartuchera”, que tiene como temática principal el Bullying

El artista y miembro de la ONG Red de Artistas del Oeste, Aníbal Montero, más conocido como “Aníbal Florean“, publicó su segundo cuento infantil titulado “Cabeza De Cartuchera” para leer durante la cuarentena. El mismo tiene un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado para otros colegas del mundo artístico que la están pasándola mal económicamente en este contexto de Pandemia por el Coronavirus.

-¿De qué se trata “Cabeza De Cartuchera”?

“Trata acerca del bullying, de cómo muchas veces los chicos y los grandes nos reímos del que es distinto, de quien no es igual a los demás, y por no entenderlo, nos reímos y lo estigmatizamos. Trata acerca de la amistad, la imaginación, y de cómo a partir de jugar con la imaginación, podemos divertirnos haciendo cosas que no se nos hubiera ocurrido.”

-¿Para qué público está dirigido?

“Este cuento está escrito para niños y niñas de 4 a 12 años, pero también le llega a los adultos. A todos los que alguna vez hicimos, sufrimos o vimos cómo le hacían bullying a alguien.”

Aníbal Florean, el autor de “Cabeza De Cartuchera“, haciendo un número de Clown.

-¿Cuántas páginas contiene?

“Tiene 14 páginas con ilustraciones. Además del cuento, de regalo vienen ilustraciones del cuento para colorear y un link para jugar con rompecabezas para chicos, medianos y grandes.”

-¿En qué te inspiraste para escribirlo y cuánto tiempo te llevó?

“Para escribir el cuento, me inspiré en una anécdota que me contó una compañera de uno de los grupos en los que trabajo como actor y clown. Me contó que cuando iba a la escuela tenía un compañero al que le metían útiles escolares en el pelo y de ahí sale el disparador de ‘Cabeza de Cartuchera’.”

-¿Alguna recomendación a la hora de leerlo?

“Para leerlo, a los niños y niñas, les recomiendo que apaguen o silencien sus celulares, que apaguen por un ratito las pantallas y se preparen o le pidan a algún adulto que les prepare una rica chocolatada calentita. A los y las grandes, que también apaguen los dispositivos de pantallas, que se regalen un ratito de lectura y viajen a sus épocas de escuela.”

El cuento ya está disponible en formato digital. Se puede adquirir, comunicándose directamente con Aníbal Florean, por su mail [email protected] o WhatsApp 11-6892-8630

Por, Belén Medina.

Contacto

Mail: [email protected] // WhatsApp: 11-6892-8630