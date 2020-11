El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó en conferencia de prensa el equipo para visitar mañana, a partir de las 21:30, a Perú en Lima por la Fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 2022.

A diferencia del último encuentro, donde se especuló hasta último minuto con la alineación para recibir a Paraguay debido a molestias físicas de varios jugadores, entre ellos Tagliafico, Scaloni confirmó el equipo con un día de anticipación.

En la conferencia de prensa virtual que mantuvo esta tarde, previo a la partida rumbo al aeropuerto, el DT manifestó: “El equipo lo tengo confirmado. Esta vez estamos más tranquilos en cuanto a temas de poder definir el equipo. Vamos con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, Nico González, Lautaro y Messi. Ese es el equipo que va a salir a jugar contra Perú”.

Luego de superar una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo que lo marginó del primer encuentro, Tagliafico trabajó a la par del grupo en Ezeiza y Scaloni le devolvió la titularidad en el lateral izquierdo de la defensa.

Nicolás González, que lo había reemplazado en último jueves y fue quien convirtió el empate ante los guaraníes, continuará dentro del equipo. Lo hará ocupando la banda izquierda, pero esta vez en la zona de volantes. Quien sale del equipo entonces, con el regreso de Tagliafico, es Lucas Ocampos.

“Nico hizo un buen partido. No teníamos dudas porque está en un buen momento y sabemos que nos puede dar mucho en la mitad de la cancha. Viene bien y hay que aprovechar su buen momento. Con Lo Celso hicieron una buena sociedad y buscaremos repetir”, explicó Scaloni.

El entrenador aprovechó la conferencia para apuntar nuevamente contra el VAR, que el último jueves quedó en el ojo de la tormenta por convalidar el penal de Martínez Quarta a Almirón y no el de Giménez a Messi (falta idéntica), no revisar la falta de Romero sobre Palacios y anular el 2-1 de Argentina por una falta en el inicio de la jugada.

“Me da la sensación de que no hay un criterio exacto en el VAR. Hay muchas dudas que no tendrían que estar. Hay algunas decisiones que en otros lados se toman diferente. El protocolo del VAR es igual en todo el mundo, si no no tiene sentido”, señaló el rosarino, que luego agregó: “El otro día estábamos convencidos de que el gol anulado era válido. Fue duro a nivel psicológico. Igualmente, el equipo siguió atacando”.

La Delegación de Argentina ya se encuentra en el avión con destino a la ciudad de Lima.

Sobre la lesión de Exequiel Palacios, que sufrió la fractura de una de sus vértebras lumbares, expresó: “Nos pega al grupo en general, es un chico muy querido, que habíamos empezado a tener en la Selección e iniciaba un camino que podía ser brillante en su carrera”. Además, contó que ayer intentaron realizar una video llamada grupal, “pero él no se encontraba bien de ánimo”.

“Le mandamos nuestro apoyo, estamos para todo lo que necesite. Era muy importante para nosotros, pero ahora debe pensar en recuperarse de esta lesión tan molesta”, completó Scaloni. Habiendo evolucionado favorablemente, el volante del Bayer Leverkusen recibió el alta médica hace algunos minutos.

Parte médico Exequiel Palacios:



El jugador continúa evolucionando favorablemente y en el día de la fecha recibió el alta de internación.



¡Vamos, Pala! 💪🏻💙🇦🇷

Otro de los temas de los que habló el seleccionador fue la actualidad política y social que atraviesa Perú, ya que puso en suspenso la realización del encuentro y este recién fue confirmado cuando la seguridad del plantel argentino fue garantizada. “Estamos al tanto de lo que pasa en Perú. Las imágenes no son agradables. Le mando mi abrazo al pueblo peruano y esperemos que todo vuelva a la normalidad, que ellos estén tranquilos y bien en sus casas”, exclamó.

Respecto del plano futbolístico, Scaloni consideró que Perú es un equipo al que “le gusta jugar al fútbol y seguramente su idea sea la de atacar”. Por ese mismo motivo es que cree que “puede haber espacios pero es un equipo difícil y hay que tomar ciertos recaudos”.

