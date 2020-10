Arranca la paritaria de salud con respaldo de CICOP al manejo de la pandemia

En la antesala de la paritaria convocada por el Gobierno bonaerense, la titular de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Marta Márquez, pasó por La Ciudad y no solo habló de las expectativas en torno a las mismas, sino también de la situación sanitaria y las decisiones del ejecutivo para hacer frente a la pandemia.

En diálogo con Ciudad de Encandilados, esta mañana, Marquez comenzó refiriéndose a la convocatoria a paritaria y el retraso de los sueldos que tienen los trabajadores de la salud de la provincia, además de los reclamos enmarcados en condiciones laborales, pero aseguró que desde el Ejecutivo bonarense están al tanto de la situación. “No los desconoce, ni la ministra de Trabajo, mucho menos el ministro de Salud de la provincia (Daniel Gollán), con quien nosotros nos reunimos al principio de la pandemia, varias veces”, manifestó.

Según explicó la titular de CICOP, en los encuentros con Gollán, hablaron de la necesidad de una recomposición salarial “seria” y un presupuesto asignado al sector, para que éste respondiera de la manera en que la situación lo requería y requiere en este momento.

Entre los reclamos, por los que el próximo jueves realizarán una jornada de protesta, también figura la exigencia para incorporar mas personal de salud y que los profesionales puedan acceder a las licencias de 10/12 días de las que gozan y que, debido a la pandemia, no se pueden tomar. Lógicamente, esto se debe a que están sobre exigidos, agotados y hasta angustiados.

En otro tramo de la entrevista, Márquez evaluó las decisiones tomadas por el Ejecutivo nacional para contener el avance del virus. Manifestó que las primeras medidas tomadas “fueron positivas”, ya que la “cuarentena temprana” permitió acondicionar el sistema de salud. “Faltaban camas de terapia intensiva, faltaban respiradores, faltaban mas lugares para que se pudiera internar la gente”, describió.

“Además hubo una decisión de hacer mas estrictos los controles en cuanto a circulación de la población. Para nosotros, todas esas medidas que se tomaron al inicio, fueron adecuadas”, agregó. También comentó que forman parte, actualmente, del Comité de Crisis de la Provincia: “Fue a instancia nuestras, que dijimos de entrada ‘tiene que funcionar un comité’ con los gremios, y está funcionando semanalmente”.

De todos modos, pese a que calificó como “muy bueno” el ingreso de los 1.137 médicos residentes y la regularización de los equipos de protección personal (EPP), en contrapartida, marcó como negativas las excesivas flexibilizaciones que se llevaron a cabo. “Para nuestro gusto, se abrieron demasiado pronto algunas actividades. Se relajó. Entendiendo perfectamente que había algunas situaciones que no se podían sostener en el tiempo”, aseveró al respecto.

“Nuestra enorme preocupación tiene que ver con la movilidad en la calle y lamentablemente, los números de contagios, que crecieron, nos hablan de eso. También estamos muy preocupados por el crecimiento en el número de fallecimientos, que eso no es menos”, continuó.

De regreso a la respuesta ofrecida por el sistema, puntualizando en el AMBA, sostuvo que “ha estado al límite”, pudiendo responder de forma correcta y por eso no tienen registros de “personas que han fallecido por que no se la haya podido atender”. Luego agregó: “Esa preocupación que nosotros vemos, ahora se traslada a otras provincias que están muy exigidas, como Tucumán, y no tienen la misma capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema de salud”.

“Entonces no hay que relajarse. Nosotros no sabemos hasta cuando el sistema de salud va a seguir respondiendo, si no se cumplen algunas otras cosas. Por eso es tan importante poner el foco en el recurso humano”, reflexionó.

Por último, mencionó que, el próximo lunes 19, irán a la paritaria “con la mejor expectativa”.