Atentaron contra el presidente electo de Bolivia a tres días de su asunción

A tres días de la posesión de Luis Arce como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el vocero del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sebastián Michel, denunció la noche de este jueves que la casa de campaña de esa organización política sufrió un atentado con un cachorro de dinamita.

“Hace casi una hora hemos sido víctimas de un atentado con cachorro de dinamita en la casa de campaña cuando estaba reunido el presidente electo Luis Arce, en Sopocachi. Yo estuve en una entrevista con el canal universitario y me mandan fotos y el reporte de que ha explotado un cachorro de dinamita en la puerta de la casa de campaña cuando estaban pasando estos grupos que van al paro mañana”, indicó durante una entrevista con el programa Que No Me Pierda de Red Uno.

Según el vocero del MAS, adentro de la casa de campaña, además del presidente electo, se encontraba el equipo de comunicación y otro de protocolo.

“Esperemos que no se repita, esperemos que sea un loquito que algo más planificado. Ese es el clima que vivimos y esperamos que de acá al domingo no se complique”, sostuvo Michel.

La expresidente Evo Morales también denunció el hecho.

Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en #LaPaz. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 6, 2020

La expresidenta del Senado Eva Copa también denunció el hecho.