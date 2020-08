Avanzan los contagios en la concesionaria Citroën de colectora y alertan a los clientes

Pese a las reiteradas denuncias, la concesionaria Citroën Cidane del grupo Jack S.A, ubicada en Colectora Av. Pte. Perón 8975, sigue trabajando como si la pandemia no existiera: “No se le toma la temperatura a nadie, ni trabajadores ni clientes. Estamos a la deriva porque no sabemos si alguien puede traer el virus, y se sigue trabajando normalmente ” denuncias sus más de 40 trabajadores que hace tiempo que intentan visualizar el conflicto

Según afirman, el empresario Horacio Jack no se preocupa por la salud de los trabajadores. “En la empresa ya que se registraron cinco contagios de covid en el sector de ventas y no aislaron a los trabajadores que tuvieron en contacto con ellos, no avisaron a los clientes que fueron atendidos por los vendedores que dieron positivo en covid y tampoco procedieron a la desinfección del lugar, tal como rige en el protocolo”.

El protocolo para las empresa es muy preciso, cuando se detecta un contagio, se aísla a los contactos, se rotan los turnos y se desinsecta el lugar. Nada de esto esta pasando en la concesionaria Citroen, “está toda la planta de trabajadores activos”.

Como se fuera poco, la empresa adeuda salarios. en diálogo con La Ciudad, los trabajadores criticaron al sindicato: “no hacen nada, no aparecen para nada por las instalaciones para ver y tratar este tema tan delicado que nos perjudica a nosotros y nuestras familias”. Tampoco el Municipio que ya deberían haber inspeccionado el lugar y tomar medidas contra los posibles contagios de los trabajadores y de los clientes.