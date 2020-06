Biomas: “Metadata es un disco oscuro por momentos, es una búsqueda, nada cómoda pero necesaria”.

La banda oriunda de Villa Regina (Río Negro) se suma a la lista de artistas que vienen lanzando discos de larga duración en medio de la pandemia. En su caso el grupo lanzó el pasado 1° de mayo su tercer material de estudio “Metadata”. Un disco que podría ser el relato de un mundo distópico y el cual tiene su nuevo corte “Los Pájaros”, inspirado en la película de dicho nombre dirigida por Alfred Hitchcock.

La banda integrada actualmente por Danilo Miocevic, Maximiliano Román, Agustina Lloret y Hernán Mora surge en el año 2015. El puntapié inicial sucedió en medio de un viaje de Neuquén hacia Buenos Aires, en el que se conocen Danilo y Maximiliano. Este dúo decide grabar un primer trabajo que lleva por nombre “A Le La”, sumándose posteriormente Hernán Mora y en aquel entonces el bajista Lionel Beliera, quien se alejaría del grupo en 2016. En ese preciso momento Biomas decide encarar su segundo material “El Retorno De Los Brujos”, trabajo que vio la luz en octubre de 2018. Dicho álbum es un cambio rotundo en cuanto al sonido, con climas más oscuros. En ese momento se suma la última pieza del grupo Agustina Lloret para hacerse cargo del bajo. Ya en este nuevo disco, a modo de agregación a esa oscuridad desplegada en su anterior trabajo, le añaden el relato de un mundo distópico con varias referencias cinematográficas. El reciente material “Metadata” empezó a grabarse a fines del año 2019 y que cuenta con colaboraciones de Delfina Campos y la estelar aparición de Aníbal “Vieja” Barrios, el mejor amigo de Luis Alberto Spinetta. El mismo cuenta con nueve canciones en su interior, siendo grabado, mezclado y producido por Martin Misente en Kimono Estudio y Biomas Estudio Tapir. Mientras que la masterización estuvo a cargo de Daniel Ovié.



Este tercer trabajo de estudio, es un disco realmente interesante para sumergirse y entrar en un mundo totalmente distinto en muchos aspectos en relación a su antecesor “El Retorno De Los Brujos”. Por un lado la inyección fuerte de las guitarras con mucho riffs, un bajo poderoso que resuena todo el tiempo y una batería que quisiera por momentos despegarse del suelo. En cambio con este nuevo trabajo que es “Metadata” es encontrarse con un pop más presente, donde los instrumentos encaran para otra dirección, en donde la batería juega un rol muy importante a la par del bajo y del teclado.

Para entrar en este nuevo mundo y conocer a fondo lo nuevo de Biomas, tuvimos el placer de dialogar con una de las piezas centrales del grupo: Danilo Miocevic, quien no se guardó nada de esto que es “Metadata”.



¿De qué manera fue que surgió este disco y como ese enorme proceso que llevó hacerlo terminó dando como resultado lo que hoy se escucha en Metadata?

Como bien decís, es un enorme proceso. Es difícil encontrar el origen de una idea. Si tengo que rastrear el germen de Metadata podría encontrarlo en dos canciones del disco anterior: “Bucarest” y “La invasión”. Ahí ya empezábamos a hacernos algunas preguntas que después iban a florecer en el universo Metadata. Solíamos tener muchas conversaciones, un tanto delirantes, sobre el silencioso poder de los algoritmos y la titánica influencia que tenían en nuestras decisiones. En “Bucarest” las representamos como un enjambre infinito de moscas con una única canción. Me acuerdo que un amigo, el “Gitano” tiró: “¿Cuál es el sitio más visitado de la historia de internet? ¡Google!”. ¿Qué busca la gente ahí? ¿La verdad sobre las cosas? La respuesta es NO. Uno no soporta hacerse preguntas y que esas preguntas no tengan una inmediata y tranquilizadora respuesta.



¿Consideras que es por esta razón que recurrimos constantemente a Google?



Uno recurre inmediatamente a esa magnífica máquina de picar carne que es Google. Un sitio que no te va a dar la respuesta verdadera, sino que te va a sacar la duda de encima. Su objetivo no es la búsqueda de la verdad, es vender pasajes all inclusive a Cancún. Ese placebo nos mal acostumbra. Cada vez menos buscamos nuestras propias respuestas. Ni siquiera miramos por la ventana para ver si está lloviendo, vamos a Google. Hay un flaco, no recuerdo si era en Inglaterra, que compró 100 celulares y los conectó a Waze en una esquina, y obviamente para la aplicación ahí había un embotellamiento tremendo. ¿Cuántas personas dejaron de pasar por ahí solo por lo que es aplicación le dijo? En fin, ese es el germen de Metadata. Ahí apunta Metadata, al valor de la pregunta. Metadata es una pregunta. Está plagado de pistas, de referencias a nuestros héroes de la pregunta. Lleno de indicios para quienes quieran ser también buscadores. Pero, también por eso es un disco bastante oscuro por momentos. Porque así es una búsqueda, nada cómoda, pero necesaria.



Está la mirada del espectador que analiza el disco en profundidad, en composición, itmos, letras, compases, etc pero está también el punto de vista de sus creadores ¿cuál es tu mirada respecto a este trabajo en cuanto a sonido con el anterior?

Metadata fue el disco que mas disfrute grabar, mezclar, componer, en toda mi carrera como músico. Las ideas brotaron como una bebida efervescente. Teníamos jornadas larguísimas, de doce o catorce horas seguidas, pero al mismo tiempo muy lúdicas y espontáneas. Grababamos una guitarra, que después era procesada por diez pedales, compresores y reverbs, y terminaba funcionando como un teclado. Creo que nuestro disco anterior, “El retorno de los brujos”, fue crucial para que pase eso. Previo a grabar ese disco, veníamos de estar encerrados todo 2017 componiendo, pensando hacia donde iba realmente este proyecto. Fue duro, porque realmente nos miramos a la cara, nos dijimos las cosas, nos pegamos un par de cachetazos, y decidimos nuestro rumbo.

Por esto que me comentas me das a entender que en Metadata , el proceso estaba mucho más maduro previo a su grabación…

Si, totalmente. Estaba mucho más maduro, entonces pudimos jugar más. Y fue muy loco cómo de esa espontaneidad y aparente caos, surgían ideas mucho más sólidas. Esa claridad se plasmaba en las canciones, cada elemento se entrelazaba con los demás, dando como resultado un disco que para mí es una especie de largometraje. Cada canción remite a las demás y plantea el mismo problema desde distintas ópticas. En cuanto a sonido todo eso se nota mucho. Cómo el bajo y la batería toman un protagonismo muy sólido, como la voz se para en un lugar más intimista, pero de un momento a otro se vuelve apática. O cómo los sintetizadores generan ese contexto de futuro distópico. Los climas oscuros envuelven a los distintos personajes del film. Todo sonido por separado es un personaje, un escenario o una situación.



¿Cómo fue el pre laburo de Metadata en cuanto a canciones, conceptos, letras, antes de entrar al estudio a grabar?

Efectivamente, el disco no empieza con la grabación, ni siquiera mucho antes con las maquetas de las canciones. Metadata es una pregunta, es una búsqueda. Empezó como una mera percepción: hay algo ahí afuera que nos está observando, nos mira fijamente, nos vigila, invisible, y nosotros parece que seguimos con nuestra rutina como si nada. ¿Qué es? ¿Representa un peligro para nosotros? ¿Por qué nos observa? No eran preguntas sencillas. Por eso el proceso de Metadata comenzó buscando pistas, indicios recolectados por otros buscadores antes que nosotros. Pistas en películas, en libros, en series. Apareció Hitchcock, Phillip Dick, Gilliam, Burroughs, Lovecraft, Alan Moore, Borges, Black Mirror. Así empezó realmente a formarse Metadata. Cuando juntamos a todos estos personajes que se hicieron las mismas preguntas que nosotros y pudimos conectar sus descubrimientos, sus mensajes, su metadata. Y ese instante fue hermoso. El segundo en el que se conecta todo, es como abrir una caja fuerte. A lo largo de los temas del disco, hay un elemento sonoro recurrente, una especie de bloque de voces, que aparece por primera vez a los pocos segundos de iniciado “Día Rojo”. Nosotros durante la grabación les decíamos “megacoros”. Eran doce, quince, veinte voces todas juntas en un instante preciso. Aparece en “Snuff”, en “El club de las sombras”, en casi todos los temas. Es un elemento que define bastante bien el proceso de Metadata, un montón de voces amalgamadas en un momento preciso.

Son un grupo que cuenta con cinco años en la escena y un dato no menor, es que en cinco años, tienen tres discos de estudio publicados y cada uno de ellos con un equipo distinto de laburo ¿cómo viviste esa evolución en tan pocos años?

Cuando arrancamos con esto, en 2015, me acuerdo que nos sentamos con Maxi en la plazoleta que rodea al obelisco y le propuse lo siguiente: Biomas tiene que ser un proceso de diez discos, como mínimo. Así que ya vamos por el 30% del desafío. En ese tiempo seguramente teníamos una idea de lo que la banda tenía que ser a nivel sonoro, pero con el paso de los años no sólo fuimos cambiando esa idea, sino que prácticamente la masticamos, despedazamos y reconstruimos (risas).



¿Es Biomas lo que querían desde un principio o lo fueron moldeando con el correr de los años?



Estoy seguro que lo que Biomas es hoy, pronto va a ser víctima de nuestro hambre creativo, y lo terminemos despedazando también. Con esto te quiero decir que creo que más allá de cómo suene, Biomas es eso, un proceso de búsqueda. Ese es el concepto fijo: el continuo movimiento. Parece paradójico. Hay una entrevista muy interesante a Alan Moore, se la puede encontrar en youtube, en la que la entrevistadora le pide que le dé un consejo a los nuevos escritores. Él le contesta: “Para mí, el verdadero escritor es alguien que, en cuanto identifica una técnica que usa, y que le da rédito, la abandona. En el momento que tuvieron éxito con algo, hacen algo completamente diferente. Detenerse, en mi experiencia, es la muerte de la creatividad”. Estamos convencidos de que hay territorio desconocido afuera, a donde nadie fue, y que podríamos llegar a visitarlo algún día. Tal vez nunca lo logremos, pero no vamos a dejar de intentar. Es esa pulsión la que nos mantiene vivos como banda. Es un proceso lento, pero vale la pena.



Este reciente disco, tiene varios ejes en los que hay que detenerse, uno de ellos es la presencia de Agustina Lloret en el bajo ¿cómo fue que llegaron a ella? y cuanto se sumó ¿el acople en banda fue el que esperaban encontrar tras la salida de su anterior bajista?

La llegada de Agus, fue como apretar F5, la banda se actualizó completamente. Fue clave. Ya nos conocíamos, porque cursamos juntos varios años en la UBA. Apenas terminamos “El retorno de los Brujos”, habíamos probado algunos bajistas, sin lograr llenar ese espacio. Cuando apareció Agus, fue instantáneo. Casi no hubo que hacer una “adaptación”. Agarró el Precision y la banda ya fluía en el primer ensayo. Para mi es la mejor jugadora de la banda. Te das cuenta cuando en los shows. Además tiene que una data musical enorme, ya estamos craneando el próximo disco, y ella viene a aportar una mirada no wave, noise, que la verdad, va a ser clave para la próxima etapa. Así de manija somos (risas). En plena cuarentena, estamos compartiéndonos maquetas. Agus tiene una batería en la casa, así que también le agrega baterías acústicas a los demos. Estamos trabajando a pleno.





Otro de los ejes en los que hay que detenerse es la relación del nombre del disco, con varios títulos de sus canciones, letras de esas piezas y la tapa del mismo al mundo del cine, ¿es la metadata fina del álbum cinéfila? ¿Cuánto significa el cine para Biomas?

Completamente, para mi el cine es lo mas elevado que hay. Es la síntesis de Apolo y Dionisio, diría Nietzsche. Mi sueño es algún día poder experimentar por ese lado, pero bueno, ya sería otro presupuesto ¿no?. Creo que muchos de nuestros héroes se expresaron mediante este arte, de manera muy sublime. A mí hay películas que realmente me emocionan. A todos nos pasa. Y nosotros tenemos ese chip que nos lleva a querer plantear un disco con escenas, climas, personajes, efectos especiales. En la sala de ensayo de Biomas tenés un poster de Dave Grohl, pero al lado tenes un poster de “El club de la pelea”. De hecho, antes de que empezara la pandemia estábamos haciendo jornadas en vivo en nuestra sala, en las que proyectábamos y musicalizábamos una película. Venían unas 25/30 personas. Cuando termine todo esto lo vamos a retomar, por supuesto. Habíamos proyectado “Eraserhead” y “El exorcista”, elecciones del oscuro de Maxi Román.



Les tocó publicar el disco en plena pandemia ¿fue el contexto el que los obligó a lanzar el disco? ¿Tenían una decisión tomada o los mantuvo en un debate de sacarlo a la luz o no, ya que habían lanzado algunos singles?

La idea original siempre fue lanzarlo el primero de mayo. Cuando terminamos la grabación y planteamos una estrategia de difusión, pusimos el 1 de mayo como objetivo, obviamente desconociendo que este iba a ser el contexto. Igualmente, apenas decretaron el confinamiento, creo que no tardamos más de 15 minutos en decidir no mover la fecha de publicación. Es decir, es cierto que nos hubiese encantado presentarlo en vivo, y concretar el plan inicial. Pero por otro lado nos sentimos en un compromiso. Creo que hubiese sido muy mezquino de nuestra parte especular con atrasar el lanzamiento del disco en términos de conveniencia personal. Mucha gente la está pasando mal, en distintos planos: económico, psicológico, emocional. El arte es un gran lugar para sobrellevar esos momentos críticos. Para enfrentarlos. Para fortalecerse. Así que lo menos que podemos hacer los artistas es compartir, aportar, mantener a flote el espíritu. De hecho logramos hacer un lanzamiento en una especie de teatro virtual, en una plataforma que se llama andchill.tv, donde convocamos a nuestro público, e hicimos una escucha completa del disco. Todos tenían la posibilidad de dejar sus impresiones en un chat.Fue hermoso, casi como un show en vivo.

El disco cuenta con invitados dos invitados: Delfina Campos y Aníbal Barrios. El productor de sus últimos dos trabajos debió ser el enlace directo con Delfina, ya que fue quien la acompañó en su EP “Aurora” de 2018. ¿Ya tenían en mente a quien invitar y en qué temas?



La verdad que es algo que fue tomando forma sobre la marcha. El caso de Delfina fue a partir de “Aurora”, como bien señalas. Ella lo grabó en Kimono Estudio aproximadamente en la misma época en que nosotros producimos “El retorno de los Brujos”, así que compartimos muy de cerca su proceso. Siempre nos fascinó su voz y su interpretación, es una artista inusual en muchos sentidos, tiene un registro grave muy interesante. Cuando estábamos terminando de componer, la idea surgió para el tema “Ovejas Eléctricas” y gracias a dios aceptó y se re copó, porque Delfina nos dejó uno de los momentos más brillantes del disco. Encima, su intervención en dicha canción entra con unos colchones de teclado, hechos con un Farfisa, que elevan la canción y termina justo cuando irrumpe el que, para mí, es el mejor solo de guitarra de Metadata, grabado por Maxi en reversa, una locura. Ojalá podamos hacerlo en vivo con ella, para mi sería algo brillante.



Me hablaste de Delfina y ahora pasemos al segundo gran invitado ¿cómo surge la relación con Aníbal y que participe? ya que ni su mejor amigo, el “Flaco” Spinetta, logró que toque con él. Una figura iconica al que le tocó estar presente en el regreso de Almendra allá por el 79 en Obras y posteriormente acompañar a Spinetta por más de 40 años y hoy figura en Metadata de Biomas, un disco para la historia.

Lo de Aníbal surgió cuando la canción “Los Pájaros” estaba casi terminada. Aníbal solía venir mucho a Kimono Estudio, desde hacía años, incluso venía mucho con el “Flaco”. Hay varios equipos que el Flaco donó y un teclado que utilizamos para este disco. Las jornadas en Metadata eran larguísimas, día tras día. Aníbal venía, hacíamos unos mates y nos contaba miles de historias desopilantes sobre sus andanzas con el Flaco. Nosotros estábamos como locos con todo eso. Así que un día le propusimos hacer una intro “apocalíptica” para ese tema y accedió. Fue un proceso muy particular. Se metió en el estudio y empezó a recitar esa frase “Aves, es todo lo que hay”, como anunciando un futuro en el que sólo habían quedado pájaros. Un mundo donde no había nada más que aves. Y nosotros, desde otra sala, empezamos a manipular unos 20 pedales, distorsionando su voz, hasta convertirlo en una especie de cyborg. Fue completamente espontáneo y Aníbal se divirtió mucho. Quedará en la historia como su única aparición en un disco de rock, una de las figuras más icónicas de este movimiento en Argentina. Una cosa impresionante para nosotros.



Este es el segundo material consecutivo que Martin les produce y el haber ya producido su anterior disco, debió ser un plus y un método de trabajo ya familiarizado y entenderse mutuamente ¿Cómo es trabajar con Martin Misenta en el largo y arduo proceso de un disco?



Si, completamente. En este disco nos conocíamos mucho más profundamente. Sobre todo porque un proyecto artístico, y particularmente en un proyecto musical, la comunicación no es fácil. No estás debatiendo cómo construir una casa, si el techo va a estar a dos metros o a tres metros de altura, o si el piso va a ser de cerámica o cemento alisado. Acá se construye algo que es muy difícil traducir en palabras. Si yo te digo “quiero un sonido más crudo de redoblante”. ¿Qué es crudo? ¿Más seco? ¿Más reverberante? ¿Crudo? ¡La carne es cruda! En la música cada palabra puede resonar muy diferente en la cabeza de cada uno de los actores cuando haces un trabajo en equipo. Por eso, haber tenido un disco previo con Martín fue vital para plasmar Metadata. Cuando él proponía llevar un determinado rumbo, nosotros lo aceptábamos o no, lo discutíamos, pero sabiendo con bastante precisión hacia donde apuntaba. Martín tiene una faceta, te diría, de docente que supimos aprovechar muy bien. Durante las grabaciones y mezcla de Metadata y también de “El retorno de los Brujos”, conocimos discos hermosos, escuchamos artistas que desconocíamos, vitales para conformar la identidad de Biomas. Martín es una persona con mucha data y muy generoso compartiéndola. Además, él es músico antes que productor, así que tiene una sensibilidad especial. La verdad fue fundamental para nosotros.

Todo esto que estamos viviendo, les habrá arruinado un montón de planes y fechas programadas ¿qué es lo primero que harán cuando los shows vuelvan? y ¿qué planes aparte de girar el disco y hacerlo llegar a todos los rincones del país, tienen pensado para este año?

Por empezar vamos a continuar con las sesiones en la sala, con las proyecciones de las películas, que fue algo que nos venía seduciendo mucho. Además cuando terminamos de tocar, se pone buena música y la gente la pasa muy bien. Va a haber que estar muy atento a nuestras redes, porque al ser un espacio reducido, de 25/30 personas, vamos invitando a los que nos consultan en Instagram. También vamos a sacar algunos videos, un aspecto del grupo que estamos experimentando y que vamos solidificando cada vez más. Y seguramente lanzaremos algún single, estoy seguro de que así lo haremos.

Por Maximiliano Bucci