Boca campeón de la Copa Diego Maradona

Tras empatar 1-1, Boca se impuso 5-3 en la definición por penales ante Banfield y se consagró campeón de la Copa Diego Armando Maradona, poniéndole así paños fríos al tenso clima experimentado luego de la eliminación el pasado miércoles en semifinales de la Copa Libertadores.

Luego de un primer tiempo sin demasiadas emociones, en el que tanto Boca como Banfield no tomaron riesgos, aunque el Xeneize manejó más la pelota pero sin lastimar al Taladro, las emociones llegaron en el complemento.

A los 18 minutos del segundo tiempo, una genialidad de Edwin Cardona abrió el marcador en el Estadio del Bicentenario de San Juan. Haciendo uso de su marca registrada, el enganche colombiano recibió la pelota volcado sobre la banda izquierda, condujo hacia el medio y, cuando encontró el espacio, sacó un soberbio derechazo que se colgó en el ángulo izquierdo de un Arboleda que poco pudo hacer para evitar la caída de su arco.

Con la ventaja a su favor, los de Russo le cedieron la posesión de la pelota a los de Sanguinetti -el equipo con menor porcentaje de tenencia en el campeonato- y dejaron que los minutos corran.

Sobre la hora y cuando Boca jugaba con dos hombres menos, ya que Emanuel Más fue expulsado por doble amarilla y Diego González, que había ingresado por Campuzano (lesionado), sufrió una lesión cuando Boca no tenía más cambios, llegó el empate del Taladro.

A los 50 minutos del complemento, luego de un centro desde la derecha y ante un Esteban Andrada que dudó en salir a cortar el envío, Luciano Lollo apareció para darle la igualdad agónica a Banfield y forzar los penales.

Desde los 12 pasos fue que acabó imponiéndose el Xeneize por 5-3, con las conversiones de Carlos Tévez, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Julio Buffarini.

En el Taladro, convirtieron Luciano Lollo, Agustín Fontana y Juan Álvarez, mientras que Jorge Rodríguez malogró el suyo.

Telam, San Juan, 17 de enero de 2021: Boca Juniors se consagro hoy campeon de la Copa Diego Armando Maradona.Foto: Juan Jose Garcia/Pool ARGRA/cf/Telam

Tévez avisó que seguirá en Boca

En medio de la celebración por un nuevo título, el Apache confirmó que continuará en el Xeneize: “Que la gente de Boca se quede tranquila, no voy a cometer el mismo error dos veces, me quedo en Boca, me quedo en Boca”, ratificó el 10, recordando el momento en el que optó por irse a China, en 2016.

“No tengo pensado dejar de jugar, por mi viejo, por mi vieja, no voy a dejar de intentarlo. Tengo un año más de contrato y no veo la razón para no hacerlo. No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana, por lo que no se pierde el estadio físico. Creo que puedo dar y seguir, me siento bien”, agregó.

De esa forma, el emblema del equipo de Miguel Ángel Russo descartó los rumores que surgieron luego de la derrota ante Santos e incluso analizó lo ocurrido el último miércoles en Brasil: “Lo del otro día nos dolió mucho pero estamos de pie otra vez. Con Santos no faltó rebeldía para correr, sino que faltó rebeldía para jugar, para agarrar la pelota. Esa fue la falla más grande que tuvimos”.

Cabe mencionar que, a diferencia de toda la delegación del Xeneize, Tévez llegó a San Juan en la mañana del domingo, ya que debió atender el difícil momento de salud que atraviesa su padre. “Hable el viernes con Miguel (Russo) cuando nos pasaron el parte médico, se lo explique y sentí que tenía que ser padre con mis hijas y explicarle la situación que está pasando su abuelo”, detalló.

“Él lo entendió y pude venir el domingo por la mañana. Mi madre está devastada, tenía que levantarme rápido, encontrar el tiempo para llorar y estar hoy con la camiseta de Boca. Mi vieja me pidió que jugara y lo hice”, completó.