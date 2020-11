Bomba en el automovilismo: ¿Se retira Lewis Hamilton?

Luego de ganar el Gran Premio de Emilia Romagna, el británico puso en duda su continuidad en la Fórmula 1.

El piloto británico Lewis Hamilton aseguró en conferencia de prensa que “no hay garantía” donde su futuro es una incógnita en la Fórmula 1, después de ganar este domingo el Gran Premio de Emilia Romagna en Imola, Italia, permitiendo a la escudería Mercedes levantar la Copa de Constructores por séptimo año consecutivo.

Consultado sobre el impacto que pudiera tener en el equipo la eventual salida del director general, el austríaco Toto Wolff, el séxtuple campeón mundial hizo una aclaración sorprendente que dejó en suspenso su permanencia en la categoría.

El británico, de tan solo 35 años, y con un record de 93 victorias en la F1, intentará llegar a su séptimo título, con el objetivo de igualar la marca de Michael Schumacher, máximo ganador de la categoría, el domingo 15 de noviembre, donde la carrera se desarrollará en el Gran Premio de Turquía.

No obstante, su compañero de equipo Valtteri Bottas, que terminó segundo con un uno-dos de Mercedes en la jornada dominguera, debe vencerlo por ocho puntos para prolongar la pelea por el título.

Wolff, líder de Mercedes, habló del tema en función a su continuidad o no de Hamilton: “Supongo que si decidiera abandonar la Fórmula 1, lo cual no creo que vaya a suceder y espero que no suceda, entonces creo que vamos a tener un mercado de pilotos bastante frenético por ahí”.

Por: Juan José Levrero