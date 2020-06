Cable a Tierra: Una ONG que acompaña a las familias del barrio La Candela

La organización comunitaria Cable a Tierra está ubicada en Morón y su objetivo principal es promover los derechos de los niños y niñas. Cuenta con un amplio recorrido que se inició por 1999, con diversas propuestas para que las infancias y adolescencias puedan gozar de sus etapas lúdicas, de crecimiento y aprendizaje.

El espacio acompaña a familias del Barrio La Candela, ubicado en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, en donde realizan los talleres pedagógicos y lúdicos, de fútbol comunitario y el ‘taller de pibas‘, en lo que refiere a niñez.

Claro, iniciada la cuarentena, los talleres dejaron de dictarse y el equipo de Cable a Tierra continúa el contacto con los vecinos del barrio a través de WhatsApp para incentivar desde la distancia y estar atento a situaciones eventuales. ‘Los talleres tienen otra pata que no es solamente desde lo formativo, sino desde el encuentro, el trabajo en grupo, laburar con situaciones determinadas para que se vayan detectando, explica Lucila, integrante de la organización, y deja en evidencia todas las posibilidades que se pierden al no poder acompañar desde el lugar.

Asimismo, llevan adelante espacios pensados para adolescentes y jóvenes adultos. Se trata de talleres de formación laboral que persiguen el fin de transmitir herramientas y conocimientos para que sus destinatarios desarrollen posibilidades a una salida laboral y así generar una autonomía económica.

La ONG impulsa los talleres de panadería y peluquería, disciplinas que se realizaban habitualmente en la sede (Brown 611, Morón). Desde que empezó el aislamiento continúa por un seguimiento que se hace por WhatsApp en el que los y las jóvenes comparten los progresos de las prácticas, ocurridas en sus casas.

‘Además en ese espacio, las personas que participaban presencialmente, hacían un taller de formación al trabajo en donde veían cómo diseñar flyers para redes sociales o armar su propio CV, con el fin de apoyar lo que es el oficio en sí mismo’ desarrolla Lucila.

‘Sobre el aislamiento en el barrio podemos ver que impacta en las fuentes económicas. En general, las familias son todas con trabajos informales, entonces no hay una fuente adquisitiva que esté respetada’, comenta Lucila sobre la situación de las familias de La Candela en el marco de la cuarentena.

Ante el contexto de emergencia que se presenta en las familias por limitarse la posibilidad de generar ingresos, se dificulta el cumplimiento del aislamiento, ya que para aquellos hogares numerosos el IFE no es suficiente y es necesario salir a generar instancias de trabajo. Ante esta situación, Lucila plantea que ‘no podemos tener un rol de vigilancia porque no es un rol que queramos políticamente, en el sentido de que sabemos que hay familias que están actualmente trabajando y necesitan hacerlo’.

Desde la organización se acercan cada 15 días para llevar a los comedores que funciona en el barrio, donaciones de alimentos no perecederos con los que colaboran distintas personas en forma voluntaria. Los encuentros que se producen durante esos días con los vecinos son aprovechados para acompañar de un modo más cercano y directo sobre las situaciones específicas que están afrontando.

Los alimentos no perecederos que se precisan son fideos, arroz, polenta, salsa de tomate, aceite, harina, lentejas, entre otros, y también hacen falta artículos de limpieza como lavandina, alcohol, detergente o jabón blanco. Las donaciones se pueden llevar a los puntos de acopio con los que cuenta Cable a Tierra, que están ubicados sobre Av. Rivadavia 17795, Morón (lunes de 12 a 16hs), Alte. Brown 611, Morón (martes de 10 a 14hs) y Martín Yrigoyen 865, Castelar (miércoles de 12 a 16hs).

Además, los martes de 10 a 14hs se puede dejar en la sede de la Asociación Civil ropa limpia y en buen estado, la cual es expuesta en ‘El roperito de Cable’ para que quienes la necesiten y pasen, puedan llevarse las prendas que deseen.

Contacto:

Facebook: Cable a Tierra

Instagram: @asociacioncableatierra

Sitio web

Teléfono: 2092-6427

Por Julián Tagliaferro