Tuvieron que parar a mediados de marzo, de forma conjunta con el resto de la sociedad por la pandemia de coronavirus que azota al mundo y de la que Argentina no está exenta. A mas de 200 días, mientras muchos comercios y rubros tuvieron la posibilidad de comenzar a normalizar su situación, protocolo de por medio, ellos siguen viéndola desde afuera.

Esta mañana, Mauro Chávez, presidente de la Cámara de Canchas de Fútbol, pasó por “Ciudad de Encandilados” en Radio La Ciudad y contó, no solo que ya abrieron más de 1.000 predios en todo el país, sino como es la situación para el resto y cuantas podrían quedar sin volver a abrir.

“Estamos desesperados, por la realidad que nos toca vivir. Más de 200 días sin trabajar. No es rebelión, no es desafiar al Gobierno. No somos opositores. Somos un grupo de laburantes que necesitamos pagar todas las deudas que tenemos”, comenzó describiendo Chávez, que luego agregó lo mas preocupante de esta situación que atraviesan: “Nuestros empleados necesitan trabajar para comer”.

En ese sentido, detalló que, a lo largo de los 135 municipios que hacen a la provincia de Buenos Aires, ya abrieron más de mil canchas a partir del 1 de octubre. “No queremos ser rebeldes, pero tuvimos que abrir”, se sinceró y señaló que, en la Ciudad, la situación es mucho más dramática. Allí, los alquileres tienen un valor hasta diez veces mayor, a comparación del Conurbano. El próximo 10 de octubre esperamos ya poder abrir en toda la Provincia

“La necesidad no entiende ni de fechas, ni de fases. La gente está muy ahorcada ya, prefiere abrir. No es que se banca una multa, no se quiere bancar ninguna multa. Por el contrario, tenemos temor a las multas y clausuras. Pero también tienen temores a no comer, a perder su negocio, que ha sido el sacrificio de los últimos años”, argumentó.

Pensando en el marco legal, Chávez afirmó que hay varios municipios, entre los que se encuentran Luján, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, que ya han habilitado el funcionamiento de estos complejos.

“Cuando empezaron a jugar en todos los espacios públicos, en las plazas, en los descampados, nosotros nos vimos obligados a decir ‘miren’. Le contábamos al Gobierno con vídeos y a ellos también les fue llegando la información y se dieron cuenta de que es grave. Porque jugás en un descampado, sin un protocolo… Van a preferir que salgan nuestros complejos privados, nos dan una mano, nos dejan trabajar y nosotros cuidamos a la gente”, reflexionó.

Consultado por las consecuencias de la pandemia y si desde la cámara cuentan con un registro de predios que debieron cerrar, aseguró que “deben ser alrededor de 300 o 350”. Esa cifra representa al 10% de la totalidad de canchitas que hay en Argentina. Muchos otros, se vieron en la obligación de alquilar su espacio como galpón para poder subsistir. “Cuando abramos se van a dar cuenta que tienen que pagar los alquileres, la luz y muchos, en ese momento, se van a quedar en el camino. Por ahí van a ser un 20%, entonces vamos a tener la cuenta de que un 30 o 35% de los predios van a haber cerrado”, agregó.

En el final de la entrevista, Chávez dijo que “se desalentó el consumo terriblemente, por lo menos del deporte”, pero se esperanzó con una posible comprensión por parte de los dirigentes distritales: “El municipio hoy entiende que no puede castigar a un sector comercial. Yo creo que todo lo contrario. Uno no ve saña en el municipio. Nos quieren ayudar, pero uno entiende que no van a pasar por arriba del gobernador. Los municipios, aunque sean oficialistas u opositores, no van a pasar por arriba de ningún DNU”.

También afirmó que han mantenido reuniones con la familia Descalzo, puntualmente con Pablo, pero que por el momento aún no tienen respuestas. “No son muchos los predios deportivos de Ituzaingó, pero esperamos que pronto se pueda dar el diálogo”, expresó. “Ya este octubre es un mes de mucha transición, están esperando que hable el presidente. La realidad se impuso en las calles, está todo abierto”, concluyó.