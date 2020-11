Cannabis para mascotas, una terapia prometedora

La legalización del autocultivo en Argentina sancionada hace una semana, tendrá sin dudas impacto en las terapias alternativas con cannabis que se usan para algunas enfermedades de las mascotas, en especial con perros. De hecho, ya existen innumerables investigaciones para que la especie canina goce de los beneficios del aceite de CBD para así mejorar su calidad de vida.

¿Cómo funciona el CBD?

El CBD es uno de los cannabinoides presentes en las plantas de cáñamo y de cannabis. Es un compuesto orgánico pero insoluble en agua a temperatura ambiente y puede suministrarse de varias formas: líquidos, cremas tópicas e incluso alimentos.

La comunidad científica reconoce al cannabidiol por su poder analgésico y antinflamatorio, además de por sus propiedades anticonvulsivas, las cuales son eficaces para enfermos de epilepsia.

Estudios científicos en todo el mundo han demostrado que la sustancia mitiga los síntomas de varios trastornos que afectan al cuerpo y a la mente. Por ejemplo, como antecedente, en 2003, el gobierno federal de los Estados Unidos permitió que un paciente con varias enfermedades neurodegenerativas e inflamatorias fuera tratado con CBD.

Con el paso de los años, este cannabinoide está recibiendo más aprobación en cuanto a su uso en ensayos médicos, a tal punto que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha aprobado la primera fórmula con CBD (en forma de espray oral con cannabidiol) para tratar dos tipos poco comunes de epilepsia infantil, llamados síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut.

Gracias a este tipo de desarrollos, es conocido que el CBD potencia las respuestas del sistema nervioso a través del sistema endocannabinoide, el cual contiene dos receptores llamados CB1 y CB2. Aunque la relación entre el CBD y estos receptores todavía no se comprende plenamente, el CBD influye en ellos al grado de generar resultados terapéuticos.

Hoy en día, los aceites de CBD son legales en distintas regiones del mundo para usarse como suplemento nutricional. Aunado a esto, cada vez más investigaciones revelan el potencial terapéutico de la sustancia.

Aceite para los «peludos»

La mayoría de las mascotas clasificadas como cordados (columna vertebral) tienen un sistema endocannabinoide idéntico al de los humanos, el cual juega un papel fundamental en el procesamiento de componentes de CBD. ¿Qué quiere decir? Que el cannabidiol puede ser administrado en varias especies de mascotas, entre ellos, los perros.

Informes emitidos por veterinarios y expertos médicos han demostrado que el uso de aceite de CBD puede ayudar a estabilizar y a normalizar una fluctuación química que resulta en depresión o ansiedad. Además, el componente podría interactuar con los receptores de serotonina y adenosina en el cerebro de los perros para que funcione correctamente.

Por ejemplo, se ha demostrado una diminución de nerviosismo causado por fuegos artificiales o tormentas eléctricas o en perros que son separados de sus dueños.

Asimismo, el CBD tiene un impacto sustancial en la prevención del crecimiento y en la propagación de las células cancerosas. Si bien esto se ha demostrado en estudios recientes aplicados en ratas y en ratones de laboratorio, los efectos son similares en especies con sistema endocannabinoide.

Por otro lado, una investigación ha demostrado que el CBD puede disminuir las náuseas y estimular el apetito a través de la interacción con múltiples neuronas en el cerebro de tu mascota. Como resultado, alienta a un perro que ya está enfermo a recuperarse, particularmente, cuando padece de enfermedades sistémicas como convulsiones o cáncer.

En que tipo de enfermedades se puede tratar a tu mascota con cannabis

Artrosis y artritis

La artrosis y la artritis son enfermedades que afectan a las articulaciones. La artrosis es una enfermedad degenerativa producida por envejecimiento de la articulación y suele presentarse en pacientes mayores. La artritis es una enfermedad inflamatoria que provoca dolor. La artritis puede ser causada por infecciones, traumatismos, enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoide, o por depósitos de cristales que se acumulan en la membrana sinovial (conocido popularmente como gota).

La artrosis primaria suele asociarse al envejecimiento, aunque puede haber otros factores como la obesidad o el sobreesfuerzo de las articulaciones en perros cazadores o deportistas.

Un perro con artritis o artrosis tiene dolor. Este dolor le puede provocar un caminar más lento, dificultades para sentarse o levantarse. Deja de jugar, cojea, puede lloriquear cuando se le tocan las patas, está más adormilado y puede cambiar incluso su comportamiento.

El aceite con CBD, por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios, se ha demostrado eficaz en perros con dolor crónico provocados por estas enfermedades. El CBD disminuye la sensación de dolor y les ayuda a incrementar su actividad y mejorar su calidad de vida. En los estudios realizados no se observaron efectos secundarios en ningún paciente. (1)

Ansiedad

Los animales son muy parecidos a los humanos y también lidian con el estrés y el miedo. Hay dos tipos de ansiedad que pueden experimentar nuestros perros: la ansiedad puntual, provocada por los truenos o los ruidos fuertes y la ansiedad crónica, que incluiría la ansiedad por separación.

Un perro que sufre ansiedad ladrará con más frecuencia, jadeará, aullará, tendrá temblores, estará inquieto y puede perder el apetito. En los casos más graves puede mostrar un comportamiento antisocial o agresivo y orinarse en casa a pesar de estar entrenado para no hacerlo.

Según informa el colectivo de veterinarios norteamericanos que usan CBD como medicamento, las estadísticas son irrefutables: los perros redujeron la ansiedad en un 65.5% (2)

Convulsiones

Hay varias causas que pueden provocar convulsiones en los perros: enfermedades hereditarias, neurológicas, de los riñones o del hígado o la epilepsia idiopática. El CBD ya se ha aprobado como medicamento para administrar a personas y niños con epilepsia por su eficacia. En el mismo informe citado anteriormente, el 55.6% de las mascotas redujeron la frecuencia de los ataques y su severidad.

De la misma manera que ocurre con las personas, cada paciente puede reaccionar de manera distinta a una medicación y a una dosis determinada. La mayoría de los perros bajo tratamiento con CBD no experimentan ningún efecto secundario. Sin embargo, será siempre el veterinario quien aconsejará y supervisará el tratamiento.

No nos cansaremos de insistir en este punto. Desde Weediid recomendamos que no mediques por tu cuenta a tu mascota. Si crees que el CBD puede ser útil para tu amigo, consulta con tu veterinario habitual. Puedes pedir una segunda opinión si encuentras reticencias, pero nunca auto-medicar. El CBD no es psicoactivo, pero se deben controlar bien los porcentajes, la procedencia y la dosificación para evitar producir efectos no deseados o que interactúe con alguna medicación que tu animal esté tomando habitualmente.

Fuente: NacionCannabis.com