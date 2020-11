Caso Diego Roda: Detuvieron al ladrón de la camioneta que originó la persecución policial

En comunicación con Radio La Ciudad, María del Carmen Peche, madre de Diego Roda, el joven comerciante de Ituzaingó asesinado hace 4 años por una bala policial, afirmó que fue detenido en la provincia de San Juan, Diego Eduardo Aragón.

El hombre en cuestión está inculpado por robar la camioneta Peugeot Partner en Caseros, partido de Tres de Febrero, delito que originó la persecución policial que se trasladó hasta Ituzaingó y finalizó a metros de la casa de la familia Roda con la trágica muerte del verdulero.

Allí se produjo una balacera, sobre la esquina de las calles Lomas de Zamora y Saldán, donde el agente de la policía local de Ituzaingó Fernando Grané disparó contra Diego Roda, lo que devino en su fallecimiento.

María del Carmen contó que a partir de una investigación en la que se llamó a los peritos a declarar nuevamente, apareció un archivo con huellas digitales de la camioneta robada. Se inició entonces una búsqueda intensa que dio con la localización de Diego Aragón en San Juan, donde fue detenido la semana pasada, y esta semana trasladado a la Fiscalía de Ituzaingó.

‘Yo luché un año para que los peritos vinieran a declarar. Iba, le decía al fiscal Tavolaro y él me respondía que mandaba las notificaciones a los peritos pero ellos no querían venir. Hasta que fui a la Fiscalía de Morón, donde me atendió la Dra. Iuzzolino y los hizo venir por la fuerza pública. Gracias a eso está detenido quien robó la camioneta’, expresó Peche en el programa ‘Ciudad de Encandilados’.

La causa que involucra al sujeto es distinta a la del crimen de Diego Roda. De hecho, su denuncia está radicada en el Departamento Judicial de San Martín, ya que la localidad de Caseros, donde ocurrió el robo del vehículo, está afectada a esta región.

En lo que refiere a la causa por el asesinato, la misma se encuentra bajo revisión del Fiscal Marcelo Tavolaro, quien ya determinó que la bala que terminó con la vida del comerciante provino del arma de Fernando Grané, pero aún no ordena su imputación. A la vez, están vinculados al homicidio los efectivos Gerardo Gabriel San Martín, Maximiliano Gastón Ramos y Camila Pazos, quienes se encontraban en el lugar del hecho y pueden ser investigados también por encubrimiento.

Acto conmemorativo por Diego Roda

Por otro lado, este lunes 16 de noviembre a las 18.30hs, se colocará en homenaje a Diego Roda una placa conmemorativa sobre la esquina de Brandsen y Belén, donde funciona la verdulería ‘El económico’, que él administraba y fundó su papá Omar hace más de 50 años.

El acto conmemorativo fue aprobado de forma unánime por el Concejo Deliberante de Ituzaingó y la propuesta presentada por el concejal Ezequiel Carrizo. Ese día es la fecha de cumpleaños de Roda y además se compartirá por medio de una pantalla gigante videos de él, en su recuerdo.

El crimen de Diego ocurrió hace más de 4 años y su familia, acompañada por vecinos de Ituzaingó y fuerzas políticas le exigen al fiscal Tavolaro que la investigación avance, luego de tanto tiempo de impunidad.

María del Carmen Peche, madre de Diego Roda, en Ciudad de Encandilados.

Por Julián Tagliaferro