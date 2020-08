Castelar: tras 50 años de historia el Bowling “Palo´s” cerró sus puertas

El histórico lugar que en este 2020 cumplio 50 años, se vio obligado a cerrar sus puertas debido al contexto actual que se vive por el coronavirus. “Palo´s” ya cuelga en su frente el cartel de inmobiliaria, sus dueños han decidido alquilarlo ya que cuentan con una deuda de un millón de pesos.



El Bowling Palo´s ubicado sobre la 2da Rivadavia al 20000, a pocos metros de la estación de Castelar cerró sus puertas. En este 2020 festejó sus 50 años de historia pero debido al contexto actual no los pudo celebrar como corresponde, con las cientos de familias que han pasado por el lugar y vivido momentos inolvidables.



Tras estos cinco meses en los que no han abierto abierto y no tener ningún ingreso para sostener el lugar , se les acumulo una deuda, entre impuestos y servicios, de un millón de pesos. Consecuencia de todo esto cuelga en el frente del local un cartel de alquiler. En una entrevista Nora Pascualin, dueña del lugar contó que “no pudieron acceder a ningunos de los créditos dispuesto por el gobierno nacional, porque si tenes una jubilación, la pagina para hacer el tramite te bloquea el acceso”.



Tanto Nora como Romina (hija de Nora) son las dueñas del lugar e hicieron de todo para obtener algún crédito o préstamo para sostener el bowling pero no pudieron lograr el objetivo de seguir manteniendo en pie a este histórico lugar de la zona oeste por el cual han pasado grandes figuras como Pedro Troglio, Diego Maradona, el actor Boi Olmi, el músico Iván Noble entre tantas otras personalidades.

Palo´s nació en 1976, año en el que tuvo lugar el anhelo de Antonio “El Tano” Valentino y Nora Estela Pascualin que de muy jóvenes habían restaurado y lograr volver a abrir el abandonado club de bowling ubicado frente a las vías, antes llamado “Castelar Bowling Club” que funcionó desde el año 1970 a 1976. En el mismo lugar que se encuentra Palo´s funcionó el Cine Teatro Select que junto a Gran Castelar eran los dos cines que había en la localidad en los años ´40.

Por Maximiliano Bucci