Celina Varela presenta su nuevo proyecto junto a Andrea Prodan

La música y compositora pilarense, Celina Varela, conocida por ser la cantante de la banda Desagüe Varela, como es de costumbre, siempre está enfocada y trabajando a pleno con lo que más le gusta que es la Música. La cuarentena no fue una excepción, porque la artista aprovechó para trabajar y lanzar su nuevo material junto al gran Andrea Prodan, hermano menor de Luca.

“Este nuevo material que estamos haciendo con Andrea Prodan está referido especialmente a películas. Todas las semanas vamos a lanzar una nueva canción del álbum”, contó, Celina, en el programa de Próxima Estación ROCK (conducido por Belén Medina y Dastys, que se emite todos los Lunes de 19 a 21 hs por Radio La Ciudad).

“A Andrea y a nosotros nos contratan del sindicato de Prensa de La Pampa en varias oportunidades. A él le gusta mucho David Bowie y entonces le llega el cover ‘Space Oddity‘, que hicimos para el disco Erizo. Empezó a escuchar otros temas de Desagüe Varela y le gustó la banda”. detalló.

Ya lanzaron un adelanto del álbum con las canciones: ‘Black City‘, ‘Red Chinatown‘, ‘Forget It‘, ‘Credit Cards‘, ‘Shout It From The Window‘, ‘Lies‘, y ‘El Nuevo Steve McQueen‘.

El proyecto Desagüe Varela, lleva quince años de carrera, con una propuesta dentro del género Rock-Pop muy interesante, llena de energía con melodías y letras, compuestas por Celina. Y cuentan con tres discos de estudio, el primero homónimo a la banda, lanzado en 2014; el segundo ‘Tips Para Náufragos‘ (2016); y el último ‘Erizo‘ (2018).

Además de Celina en voz y guitarra, actualmente, la banda está conformada por Pablo Romano en batería, Agustín Montenegro en bajo, y Julio Kennedy en percusión.

Celina, también, por su parte, se encuentra trabajando con el sello y colectivo, Interesante Music, el cual busca dar su apoyo a artistas mujeres, como Irupe Tarrago Ros y Brene Schanzenbach, entre otras. “Empezamos el año pasado a laburar con distintos artistas. Hemos lanzado algunos temas, pero nos quedaron por lanzar otros que se atrasaron las cosas por la cuarentena”, explicó.

Por el momento, Celina, ansia mucho volver a pisar los escenarios y seguir produciendo tanto su proyecto como solista como su nuevo disco con la banda Desagüe Varela. “Con el disco solista está bastante avanzado, pero quedó sin terminar, así que estamos esperando la reanudación del laburo. Lo mismo sucedió el último disco de Desagüe Varela, y con el sello Interesante Music”, concluyó la artista.

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Celina Varela // YouTube: Desagüe Varela // Spotify: Desagüe Varela // Twitter: @DesagueVarela // Instagram: @celina.varela.7