Charlas y festivales virtuales por una mayor conciencia ambiental

View this post on Instagram

@actrices.argentinas es parte de este festival en llamas🔥 🙌 No te pierdas el ciclo de lecturas •Autoras x actrices• este domingo 25 de octubre. 👉🏽 ¿Por donde lo veo? Toda la programación en nuestra web {link en bio} 💥www.primaveraenllamas.org💥 💚 @lauraazcurra @mirtabusnelli @soycarocostas @celinafont @rociopsilva @natijuncos_ @elviraonetto @katjaalemann @actrices.argentinas #PrimaveraEnLlamas #noalacuerdoporcinoconchina #bastadefalsassoluciones