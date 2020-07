Clausuran las 2 sucursales de Carrefour en Ituzaingó

Hoy, las sucursales de la cadena de Supermercados Carrefour ubicadas en la Avenida Ratti y la Avenida Blas Parera, fueron clausuradas debido al incumplimiento de la ordenanza municipal 5261. La norma municipal establece que, a lo largo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, no podrán comercializarse productos que no estén catalogados como esenciales o de primera necesidad. Los productos que no se pueden vender son: bazar, indumentaria, juguetería y electrodomésticos. Constatado que ambas sucursales vendían estos productos, los inspectores que se acercaron a dichos comercios procedieron con la clausura de los mismos.

Los municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Ituzaingó restringen la venta de productos no esenciales en los grandes supermercados. La medida fue instaurada en respuesta al pedido de las cámaras que agrupan a los comercios más chicos, que no pueden abrir y que consideran que es una competencia desleal.

Desde mañana, Carrefour deberá cerrar góndolas de artículos no esenciales mediante el uso de barreras y carteles.