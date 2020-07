Clausuran un geriátrico en el Barrio Parque Alvear por la muerte de un abuelo con coronavirus

El geriátrico “El Eden” ubicado sobre la calle Gonzalez Chaves al 1500 esquina Saldan en el barrio de Parque Alvear, fue clausurado anoche por la Comuna luego de que se comprobara la muerte de uno de los abuelos internados en el hogar victima del Covd 19 y por multiplez contagios tanto en el personal del establecimiento como en los internos.

El geriátrico, según relataron hoy los familiares a La Ciudad, no venía cumpliendo con los protocolos de aislamiento y cuidados que obliga la pandemia en estos establecimientos. “No nos atendía nadie, el dueño se esfumó y los encargados no nos decían que pasaba adentro. Sabíamos que había personas contagiadas y no nos explicaban porque no los trasladaban” aseguró hoy Sandra, una familiar de una abuela internada en el Eden.

La presión de los familiares llegó al Municipio, que anoche ordenó una inspección y se encontró con un panorama desolador: un abuelo fallecido, más abuelos contagiados y personal con síntomas compatibles con el coronavirus que vivían en el lugar, en contacto con personas sanas.

Producto de la inspección, se clausuró el geriátrico y se trasladó a los 30 abuelos y abuelas a otros hogares. Desde la Municipalidad confirmaron que se concretó una denuncia penal para que se investigue la responsabilidad de los dueños en el caso y los incumplimientos reiterados al protocolo de salud impuesto por la pandemia en este tiempo.