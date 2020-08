Coronavirus: datos actualizados de Ituzaingó

Con un nuevo reporte de los números oficiales que brinda el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se han actualizado los datos de la cantidad de vecinos y vecinas contagiadas de Covid-19 en nuestra ciudad. Hasta las 18 horas de hoy, hay 1782 vecinos y vecinas contagiados con 1159 recuperados y 33 personas fallecidas.

El total de testeos asciende a 4890 y el índice de letalidad es del 1,85 %

La mitad de los pacientes en terapia intensiva logra curarse

La mitad de los pacientes con coronavirus en la Argentina que requieren internación en terapia intensiva se recupera. Así lo afirmó este martes el científico de datos Santiago Olszevicki, en base a cifras oficiales del Ministerio de Salud.

“La posibilidad de proveer cuidados intensivos a un paciente Covid-19 que los requiere determina que tenga una probabilidad de sobrevivir cercana al 50 por ciento en Argentina”, señaló Olszevicki, quien precisó que el dato muestra “la cantidad de personas que se están salvando por tener acceso a estos cuidados”.

El especialista resaltó que “la saturación del sistema sanitario es tan temida, y con razón, porque gran parte de ese 50 por ciento no sobreviviría”.

Para llegar a ese valor, el analista agrupó la cantidad de ingresos a UTI por semana epidemiológica de apertura de caso y se fijó, de éstos, qué porcentaje no falleció al día de hoy. “El valor real puede ser menor porque por un lado no sabemos que las personas hayan salido efectivamente de UTI al día de hoy y porque hay retraso, en particular en la provincia de Buenos Aires, con la carga de los fallecidos. No obstante, para minimizar el riesgo de esas variables, tomé hasta la semana 25 (14-20 de junio) para hacer este análisis”, indicó a la agencia Télam.

En tanto, Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y jefa de sala de terapia intensiva del Hospital San Martín, de La Plata, coincidió con la estadística y explicó que “quienes llegan a terapia intensiva con Covid-19 son, en su mayoría, pacientes que tienen comorbilidades que los ponen en condiciones de vulnerabilidad frente a este virus, y a cualquier otra infección”.