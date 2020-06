Coronavirus: detalles de los casos en Ituzaingó

Un detalle pormenorizado de los casos de coronavirus en nuestro municipio, da cuenta de la gravedad de la situación local, al tiempo que en el País se han alcanzado las 1000 muertes como consecuencia del Coviv-19.

Más allá de la preocupación de nuestra comunidad por la localización del contagio o de la identidad de los y las vecinas enfermas,( cuestiones estas que está por demás decir, no corresponde informar), los datos que compartiremos y que son oficiales, deben servir para entender que el aislamiento social es ahora el único camino para prevenir un contagio generalizado en nuestra ciudad. A esta altura, ya ni siquiera las proyecciones matemáticas pueden advertir la cantidad de contagios que le espera a nuestra comunidad en las próximas semanas. Todas se han quedado cortas.

Ya no importa demasiado en que barrio o en que zona hay contagios. Tampoco si las personas fallecidas, han tenido o no alguna patología preexistente. La pandemia en Ituzaingó está en todos lados porque el contagio es comunitario y como se ha dicho en este último tiempo, “somos nosotros los que vamos en busca del virus y no al revés“

Los casos confirmados y su procedencia

Una primera aproximación a las características de la pandemia y como se ha ido expandiendo en estas últimas semanas tiene que ver con el origen del contagio, En el cuadro se puede ver a cada uno de los Municipios que componen la Región VII del Ministerio de Salud de la Provincia en donde se encuentra nuestra comuna. Así se puede observar que de los 164 casos confirmados en Ituzaingó a las 15 hs. del día de ayer: (a las 20 Hs. del mismo día ya teníamos 168 casos), 95 personas se han contagiado por circulación comunitaria del virus. Por contacto estrecho con estas personas, 32 casos. Abuelos contagiados en un geriátrico, 3 casos, personal de la salud 23 personas y a causa de algún viaje al exterior 11 casos.

El total de las personas contagias por circulación comunitaria más los contactos estrechos, representan el 77 % de los vecinos y vecinas con Coviv-19. Los adultos mayores contagiados, corresponden al Centro Geriátrico Juncal lugar donde una enfermera contagia a los abuelos. Mención especial merece el numero de contagios entre el personal de la salud, que en nuestra ciudad asciende a 23 personas. Por otro lado, entre los 95 casos de contagio por circulación comunitaria se encuentra una docente de una escuela pública. Titánica tarea están realizando los y las docentes en las escuelas, distribuyendo alimentos con presencia efectiva y enseñando a sus alumnos a través del teletrabajo.

En los próximos gráficos se puede ver el total de casos y la clasificación etaria de las y los vecinos contagiados.

La trasmisión comunitaria es la que afecta a personas infectadas en los cuáles no puede establecerse ningún nexo epidemiológico con algún caso “importado o índice” o un caso “secundario”.

A partir de ese instante, la comunidad científica considera que el virus del Covid-19 “ya está circulando en la población, en la sociedad, en algún barrio, o por un país” En el gráfico se puede observar que en la Región Oeste, la trasmisión comunitaria (amarillo) representa el 65 % de total de contagios en la zona