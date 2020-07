Coronavirus: Nuevos datos de Ituzaingó

Un un nuevo reporte de los datos oficiales que brinda el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se han actualizado los datos de la cantidad de vecinos y vecinas contagiadas de Covid-19 en nuestra ciudad. Hasta las 17 horas de hoy, hay 450 vecinos y vecinas contagiados con 216 recuperados y 16 personas fallecidas. Hoy vuelve a producirse un nuevo récord de casos. Desde ayer 8 de julio se contabilizaron 50 casos nuevos. En el día de la fecha, también hubo 2 fallecimientos

El total de testeos asciende a 2087 y el indice de letalidad es del 3,56 %

El pico de casos cada vez más cerca

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, vaticinó que el pico de la pandemia de coronavirus en la Argentina podría llegar “entre hoy y mañana” (en referencia a este viernes y sábado), y advirtió que no se podrá “liberar mucho” la cuarentena en el AMBA después del 17 de julio.

“Seguimos subiendo los casos; no hemos llegado al pico. Sería bueno ver que el pico esté entre hoy y mañana (sábado). Eso podría ser algo que suceda. No digo que empiecen a bajar los casos, sino que dejen de subir. Esa información la vamos a tener para martes o miércoles”, explicó Kreplak.

En diálogo con FM Futurock, el funcionario descartó implementar una gran apertura tras el final de la cuarentena reforzada, ya que permitir muchas nuevas actividades “podría hacer perder muy rápido lo que se logró”​.

“Estoy seguro de que después del 17 no podemos pensar en liberar mucho. Hay gente que plantea cosas no basadas en la información. Mi parte tiene que ver con el análisis de la información epidemiológica. Y ahí no hay datos fuertes para decir que uno no puede soltar mucho. Sí un poquitito, pero muy organizado, porque sino se puede perder muy rápido lo que se logró”, dijo.