Coronavirus: Proyectan más de 300 casos en Ituzaingó para fin de mes

Con 184 casos confirmados el día de hoy al mediodía, nuestra ciudad sigue duplicando sus casos cada 11 días. El dato, surge luego de que se aceleraran los contagios y el promedio diario la última semana.

Tal como se observa en el gráfico, desde el 13 de junio, el indice de duplicación de casos se estabilizo en 11 días. Para calcular el tiempo de duplicación se aplica una fórmula que matemáticamente es sencilla de resolver, asumiendo que el comportamiento de la curva de contagios es exponencial y no lineal. Entonces, lo que se hace es medir en cuánto tiempo se duplican los casos de acuerdo a la velocidad de crecimiento.

Proyección a fin de mes

Otro dato importante a tener en cuenta es la proyección matemática de casos. En el gráfico se puede ver que a fin de mes, nuestra ciudad, tendría 330 casos positivos de Coviv-19, de continuar la tendencia alcista que se verifica hoy.

“Ahora me concentro en dos indicadores: la cantidad de muertes y el porcentaje de camas disponibles” comenta el presidente Alberto Fernández conversando en modo informal desde la Quinta de Olivos. Se reunirá hoy con el gobernador Axel Kicillof y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, a quienes menciona (en cualquier formato) por sus respectivos nombres de pila. Asume que hay diferencias de enfoque, en un marco de actitud cooperativa. Los tres están dispuestos a volver a Fase 1 si la situación se agrava: las divergencias versan sobre el momento. “Cuanto antes sería mejor” piensa en voz alta el Presidente. Asume que el mandatario porteño tiene muy en cuenta la fatiga ciudadana y la necesidad de no volver atrás en la reapertura de actividades y comercios.