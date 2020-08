Crónica de un burofax anunciado

La bomba estalló después del mediodía en Argentina y en plena tarde española. Lionel Messi le informó a la directiva del F.C Barcelona su intención de dar por finalizado el vínculo contraactual y revolucionó al mundo entero. No hay un rincón del planeta donde no conozcan a Messi. Mucho menos, donde no se hable de él por estas horas.

Las palabras de Messi tras la derrota ante Osasuna -en la última fecha de La Liga- aún retumban. El rosarino habló finalizado el encuentro y, en vísperas de la reanudación de la Champions, no titubeó al afirmar que muchas cosas debían cambiar a futuro. Sobre todo si querían alzar nuevamente “la orejona”.

El triunfo 3-0 ante Napoli en el Camp Nou y la clasificación a cuartos de la Champions le puso paños fríos a la situación. Pero el 2-8 en Lisboa a manos del Bayern Munich puso a la directiva del Barcelona contra las cuerdas y las cabezas comenzaron a rodar.

Primero fue el técnico. Dos días después de la eliminación, la institución catalana anunció que Quique Setién había sido cesado en su cargo. El oriundo de Santander tenía contrato hasta 2022, pero fue el fusible mas fácil de cambiar.

Tras la salida de Setién, la dirigencia blaugrana se movió y abrochó a Ronald Koeman para que encabece la renovación que necesita el club, además de una reducción importante en el presupuesto para equilibrar las finanzas.

El holandés le comunicó a Luis Suárez, Arturo Vidal, Samuel Umtiti e Ivan Rakitic que no serían tenidos en cuenta. Y al mismo tiempo, le avisó a Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets que ya no serán indiscutibles.

Koeman tomó las decisiones luego de hablar con Messi, que le había expresado que se sentía “mas afuera que adentro” de Barcelona. Esto, según contó Deportes Cuatro, fue luego de que el nuevo entrenador le dijera que “iba a ser inflexible, que llegaba con sus condiciones y que la prioridad será el equipo”.

La bomba

Y un día Messi dijo “basta”. Lo hizo través de un burofax, un servicio que se utiliza en España para el envío de documentos y requiere de la firma del destinatario. El jugador mas influyente de la historia del Barcelona le pidió a la junta directiva la rescisión del contrato vigente.

“Solicito que se proceda a resolver el contrato de prestación laboral que ocupo actualmente en su distinguido club, amparándose en la cláusula numero 24 que se me permite disponer de esta facultad”, comienza el escrito.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y profesional que se me brindaron durante el tiempo laborado. Aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil técnico y humano; por motivos personales me (fragmento tapado) esta difícil decisión que espero sea tomada de la mejor manera por la dirección de este club”, concluyó.

La directiva del Barcelona se reunió al última hora del martes, pero aún no se pronunció al respecto. Aparentemente, consideran que la cláusula que quiere ejecutar Messi expiró el pasado 10 de junio. Por tal motivo, si quisiera quedar en libertad de acción, el argentino debería pagar 700 millones de euros.

Desde el entorno de Messi entienden que la dicha cláusula debe ejecutarse considerando lo atípico de la temporada actual, que fue extendida hasta el 30 de agosto tras el parate por la pandemia.

Mientras el mundo del fútbol fantasea con un reencuentro entre el 10 y Guardiola en Manchester City, con que vaya a Juventus y comparta equipo con Cristiano Ronaldo o que simplemente tenga un nuevo desafío, lo único concreto es que el argentino ya no quiere seguir en la que fuera su casa durante 20 años y por tal motivo no se presentaría a los entrenamientos, que se reanudan el próximo lunes.