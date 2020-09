Desde hoy Morón abre bares, pubs, restaurantes y cafés

Desde hoy martes, Morón es el primer municipio que permite la apertura de los restaurantes, pubs, bares y cafés con mesas afuera. La medida, muy similar a la que ya rige e la Ciudad de Buenos aires, fue confirmada a los comerciantes del rubro y se hará oficial en las próximas horas.

Desde la comuna, aseguraron que se permitirán solo mesas en la vereda, gente sentada, con distanciamiento, tapaboca y desinfección de cartas. No habrá servicio en las terrazas ni en los patios internos. Así va a ser la primera etapa. Se deberá reservar lugar y habrá un tiempo máximo para consumir ( entre 1 hora y media y 2 horas).

Lo seguramente es una buena noticia para quienes frecuentan las salidas nocturnas, se puede convertir en un dolor de cabeza. El principal problema es que los municipios vecinos a Morón (Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Febrero y Merlo) aun no decidieron abrir estos servicios. Los empresarios esperaban una apertura coordinada entre todos los distritos pero desinteligencias entre los gobiernos municipales, no lo permitieron. “La apertura solo en Morón, marca descoordinación para un tema muy sensible como lo es, la autorización para que la gente se movilice en la calle y a su vez se puedan prevenir los contagios “. asegura un empresario del rubro que todavía debe esperar para abrir.

Uno de los ejemplos es la avenida Santa Rosa. En este centro comercial destinado principalmente a la gastronomía y la vida nocturna, puede suceder que en una vereda este todo abierto y en la otra todo cerrado. Un panorama absurdo y sin sentido.

En Tres de Febrero, el intendente Diego Valenzuela todavía lo sigue pensando. “Al momento no está en la agenda”, aseguran desde el municipio. En Hurlingham Zabaletta está avanzando con la apertura, pero pero aun no hay fecha. En Merlo el panorama es muy similar.