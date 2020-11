Día Nacional del Mate: ¿Conocías sus efectos en la salud?

El Día Nacional del Mate es una celebración que se realizó por primera vez en el año 2015 para rendir homenaje al mate nacional y así reconocer su importancia y tradición. Pero además, es un buen día para señalar que el mate es una de las infusiones más nutritivas que existen, tanto para la salud física como la mental, debido a que la yerba mate contiene de forma natural casi todos los micronutrientes que el cuerpo necesita.

Así lo asegura una lista en la que se reseñan varios estudios al respecto, para contarnos cuáles son los beneficios de la yerba mate para la salud (al final el enlace para ver la nota original). Hoy, para conmemorar el Día del Mate, quisimos compartir un resumen de esa interesante lista:

1. La yerba mate es un gran complemento nutricional

Las vitaminas que contiene el mate son principalmente del grupo B, donde se encuentran 8 de las 13 vitaminas que el cuerpo necesita; y que son fundamentales para el óptimo funcionamiento del ADN, la renovación celular y el procesamiento eficiente de grasas y proteínas esenciales. Asimismo, contiene minerales de mucha importancia como potasio y magnesio, que favorecen la correcta función cardíaca, entre muchos otros beneficios. Contiene clorofila, fitonutrientes, taninos, oligoelementos y flavonoides, que le tributan más propiedades y efectos favorables a la salud.

2. La yerba mate previene enfermedades

Un estudio realizado por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, y publicado en el medio especializado Journal of the American College of Nutrition, sostiene que bebiendo regularmente la infusión de yerba mate, se puede reducir el riesgo y en algunos casos hasta detener el padecimiento de Diabetes Mellitus tipo II. El estudio realizado en pacientes diabéticos y pre diabéticos demostró que la infusión de yerba mate mejora tanto el control de azúcar como el perfil de grasas en la sangre de los pacientes; y si se combina con una nutrición adecuada, el consumo de mate, resulta altamente efectivo para disminuir los niveles de lípidos como el colesterol malo y los triglicéridos en las personas pre diabéticas, disminuyendo también el riesgo de desarrollar enfermedades coronarias.

3. La yerba mate es antioxidante

La yerba mate, consumida en su forma tradicional, es un potente antioxidante que supera al vino tinto, el té verde, el té negro y el jugo de naranja. Esto se ve reflejado en su alto contenido de polifenoles, equivalentes a ácido clorogénico y ácido gálico, capaces de contrarrestar el efecto nocivo de los radicales libres, cuyo exceso es responsable de acelerar el proceso de envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas; así como restaurar el equilibrio celular del cuerpo. Según varios estudios a través de los años, la capacidad antioxidante puede deberse a la forma de consumo del mate, ya que con el hecho de agregar agua caliente (como se toma tradicionalmente) se extraen eficientemente todas las sustancias antioxidantes.

4. La yerba mate regula el colesterol y contribuye a mejorar los niveles de presión

Muchos estudios han demostrado que la yerba mate mejora la salud cardiovascular reduciendo los niveles de colesterol entre un 15% y 18% si se consume diariamente, previniendo incluso enfermedades como la arteriosclerosis. También tiene un ligero efecto hipotensor y vasodilatador que puede resultar beneficioso para personas con problemas de presión alta. Esto se debe a que la yerba mate favorece la actividad de enzimas cardioprotectoras llamadas saponinas, que se adhieren al colesterol LDL, también conocido como “colesterol malo”, y contribuyen a que el organismo pueda eliminarlo mucho más rápido de lo habitual.

5. La yerba mate es digestiva

Tomar mate influye en la salud estomacal y digestiva al estimular la producción de bilis y ácidos gástricos, al tiempo que favorece el movimiento intestinal. Las propiedades de la yerba mate hacen que sea un excelente aliado para aliviar el estreñimiento, siempre y cuando se combine con el consumo de 2 litros de líquido por día. Además de su buen aporte de líquidos, lo cual también ayuda al sistema digestivo; el efecto de las hojas de yerba en el tránsito intestinal está comprobado. A su vez, este beneficio se ve potenciado cuando se combina el mate con hierbas digestivas. Se recomienda además combinar la mateada con una dieta rica en fibras.

6. La yerba mate es un energizante natural

Gracias a su porcentaje de cafeína (también conocida como “mateína”), el mate aumenta la estimulación y la concentración, favoreciendo un mejor desempeño de las actividades cotidianas que ameritan concentración mental y un óptimo estado de alerta, como por ejemplo jornadas de estudio, trabajo o actividades físicas. Aunque el efecto es similar al del café; y aunque ambos tienen relativamente la misma cantidad de cafeína, los efectos estimulantes son diferentes.

7. La yerba mate purifica tu cuerpo

El mate también tiene un efecto diurético y medianamente laxante, pues evita la retención de líquidos y mejora el desarrollo de la función renal. Así contribuye a que el cuerpo elimine toxinas y se purifique de forma natural. Estas propiedades diuréticas del mate son completamente naturales. Éste inhibe la hormona antidiurética también conocida como arginina vasopresina (AVP), o argipresina; estimulando la eliminación de orina. Sin embargo, se debe compensar con un

8. La yerba mate es perfecta para hacer deportes

La yerba mate representa una valiosa fuente de beneficios que favorecen la práctica de ejercicio físico; empezando por su dosis de cafeína que incentiva al sistema nervioso, resultando ideal antes de cualquier actividad motora o intelectual. Esta bebida es recomendada para deportistas como alternativa a otros energizantes comerciales.

9. La yerba mate ayuda a mantener un peso saludable

Además de tener un contenido mínimo de sodio y cero grasas, la yerba mate es muy baja en calorías, por eso se puede incluir sin problemas en cualquier régimen dietario y en la rutina de cualquier persona que está intentando controlar su peso o simplemente prefiere tener una alimentación saludable. A pesar de que el mate no debe ser un sustituto de las comidas, es cierto que tomar mate genera sensación de saciedad y disminuye el apetito en general; lo que puede contribuir con una dieta para perder peso.

10. La yerba mate es antidepresiva

Por último, el consumo de yerba mate también tiene un efecto positivo en la salud mental y emocional, considerado una especie de antidepresivo completamente natural; y por eso tiene también la fama de ser un “buen compañero” en cualquier momento del día. Actualmente se debe evitar compartir el mate, la bombilla o el termo, además se recomienda higienizar los utensilios básicos después de cada uso, para evitar contactos estrechos y posibilidad de contagios ante la pandemia; sin embargo, si se toman las medidas sanitarias recomendadas por los especialistas de la salud y la de distancia social, se puede compartir un rato con familia, amigos o colegas en rondas que se llaman “mateadas” (cada quien con su propio mate).

