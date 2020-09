Documental “El Dilema de las Redes Sociales” revela lo que hay detrás del consumo y adicción de medios sociales

El Dilema de las Redes Sociales (The Social Dilemma) es un docudrama que fue estrenado por Netflix este mes, que está causando un gran impacto y generando muchos comentarios, pues expone las formas en que el comportamiento y los hábitos humanos han sido alterados por la existencia y consumo de las redes sociales, así como sus técnicas “invisibles” de seducción, manipulación y adicción.

La película explora el aumento de medios sociales, así como de su consumo y el daño que ha causado a la sociedad, centrándose en la explotación de sus usuarios para beneficios económicos a través del capitalismo de vigilancia y la minería de datos.

Este documental dramatizado revela, a través de sus entrevistados, cómo las funciones incorporadas, ya sea la introducción de etiquetar a los amigos en Facebook o el movimiento de bajar y refrescar la alimentación, han sido diseñadas específicamente para fomentar un mayor compromiso con estas aplicaciones, manteniéndote en ellas por más tiempo.

Según cuenta, cada diseño e incorporación es una estrategia para nutrir una adicción, su uso en política, además de su impacto en salud mental, incluyendo la de adolescentes y aumentando índices de suicidio.

El Dilema de las Redes Sociales fue dirigido por Jeff Orlowski y escrito por Orlowski, Davis Coombe, y Vickie Curtis y aparecen entrevistas de importantes figuras de la tecnología social, como el anterior diseñador ético de Google y cofundador del Centro para Tecnología Humana, Tristan Harris, su compañero cofundador de dicho Centro Aza Raskin, el cofundador de Asana y cocreador del botón de “Me Gusta” de Facebook, Justin Rosenstein, entre muchos otros.

Una de las primeras preguntas en el documental es “¿por qué quieren eso y cuál es el problema?” La respuesta en general es, si el usuario no paga por el producto, el producto es el usuario, haciendo referencia a que si bien la mayoría de aplicaciones de redes sociales son gratuitas, eso no significa que no se esté pagando un precio. “Las empresas tecnológicas hacen miles de millones con nuestro comportamiento, monetizando nuestras actividades diarias”, dice uno de los testimonios.