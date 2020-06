El comediante Elías Locura brindará un show virtual de stand up a la gorra

Elías Locura, el comediante musical, locutor, y periodista nacido en la localidad de San Justo, La Matanza, dialogó con La Ciudad acerca de sus primeros pasos en la comedia, sus referentes, y adelantó detalles de su primer show virtual de stand up a la gorra, que brindará el Viernes 26 de Junio a las 23 hs, junto con la humorista, Eli Trimarchi, y contará con la presentación de la mano de Daniel Maggio.

-¿Cómo inició tu carrera como comediante?, ¿qué fue aquello que te impulsó?

“Mi carrera inicio con el pie izquierdo, después el derecho y así sucesivamente. Fui tomando impulso y habré tomado de más, porque llevo casi siete años haciendo humor. Siempre me impulsó mis ganas de hacer reír a la gente, pero mentiría si dijera que el hambre y el frío no ayudaron un poco.”

-¿En qué momento y lugar te inspirás para construir los guiones?

“Momento cualquiera y lugar también. Una idea puede llegar de cualquier parte, a veces se la busca, otras llega sin ser invitada (la muy atrevida), pero siempre termina llegando. De ahí en adelante, es sólo sentarse, arremangarse las manos, darle forma y hacerla rodar a prueba y error (mas error que otra cosa).”

-¿Cuáles son tus referentes del humor?

“Creo que soy un poco de todos aquellos que me hicieron reír, desde muy chico hasta ahora de grande. Tengo un gran cariño por Hugo Varela y soy fanático de Les Luthiers.”

-¿Cómo estás atravesando la cuarentena como comediante?

“Dicen que el humor es tragedia mas tiempo. Si es así, en esta cuarentena nos estaría sobrando ambas cosas. La mejor forma que encontré de sobrellevarla es generando contenido humorístico para las redes. Por una parte la gente lo agradece y por otra mantengo la cabeza ocupada (que no sólo la tengo para que no se me caiga la gorra).”

-¿Qué estás preparando para tu primer show virtual? ¿Qué expectativas tenés?

“Soy un humorista barrial y musical, así que estoy preparando un rico salpicado de mis mejores canciones cómicas, sazonadas con picardía y acompañadas con una porción de temas nuevos. El sarcasmo, a gusto. El postre corre por cuenta del público que podrá comer lo que les plazca en la comodidad de sus hogares, ya que el show se transmite por Zoom.

Por mi parte, no hay nada que disfrute mas que pisar un escenario (tal vez si un sanguche de milanesa), por lo que sera una experiencia totalmente nueva para todos al tener yo que hacer el show desde mi casa. Solo espero que el publico se divierta como siempre lo ha hecho.

Yo ya lo estoy haciendo, escribiendo las nuevas canciones. Sera cuestión de acomodarse a los nuevos formatos mientras dure la cuarentena. Salvando las distancias, o mejor dicho, manteniéndolas. Con que asistan y se rían, para mí es suficiente. Aunque si también quieren colaborar con la gorra tampoco me voy a oponer.”

Por, Belén Medina.

