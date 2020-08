El desesperado pedido de Eric: tiene 2 años y necesita un corazón urgente

Hablar de donación pediátrica duele más. Nadie está preparando para ver sufrir a un hijo.

Nadie está preparando para verlo morir.

Es una mierd* pensar en eso siquiera… pero lo cierto es que los chicos también sufren.

Los chicos también mueren.

Lo cierto es que la vida se te rompe, el corazón se te desangra, se te van las ganas de vivir…

HABLEMOS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS hoy.

HABLEMOS DE DONACIÓN PEDIÁTRICA ahora, sin el dolor y el desconsuelo de tener a tu hijo con muerte encefálica, sin desconocidos alrededor preguntándote si vas a donar los órganos o no…

¿Qué podés sentir en esos momentos? Ganas de romper el hospital y de escupir a cualquiera que te hable de los órganos de tu hijo, eso es lo que podés sentir…

¿Qué puede saber un desconocido de tu hijo, de sus planes, sus sueños, de sus travesuras, de su risa resonando en tu casa? Eso sólo lo sabés vos que sos su mamá, que lo trajiste al mundo, que lo criaste, que hiciste todo por verlo feliz…

Ya sé que es una locura que te esté hablando de esto ahora, cuando tu hijo anda corriendo alrededor tuyo…

Pero si llegaste hasta acá, tenés que saber que la donación de órganos ya no es un tema tabú.

Tenés que saber que, en realidad, vos o tu hijo tienen más posibilidades de NECESITAR un órgano, un trasplante, que de donar…

Hay miles de personas que esperan un TRASPLANTE para seguir viviendo. Cientos de ellos son menores de edad, criaturas como tu hijo, que están internados, conectados a máquinas para ganar un día más de vida…

Y tenés que saber que muchos de esos chicos mueren en la espera, porque no llega el órgano…

Uno de esos chicos es ERIC, con apenas 2 añitos… Eric nació con una cardiopatía dilatada, su corazoncito es débil, y con cada día que pasa se deteriora más… Su única posibilidad de vivir es un TRASPLANTE CARDÍACO…

Duele imaginarlo, ¿no?

Hay muchos que piensan que ‘tiene que morir otro chico’ para que Eric viva… Y NO, NO ES ASÍ…

No se trata de que muera uno para salvar a otro. No se trata de que, ante una muerte con posibilidades de donar, los padres donen para que esos órganos no se pudran bajo tierra.

Eric o cualquier otro chico que espera pueda tener la oportunidad de vivir…

Por Eric, por los casi 200 que hoy esperan: HABLEMOS DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, HABLEMOS DE DONACIÓN PEDIÁTRICA…

Los órganos no van al Cielo… O se pudren bajo tierra, o le dan vida a alguien que espera…”

(Texto de Sandra Photusgrn – “Los Órganos No Van Al Cielo”)