Cierra el mítico “Galpón de Hurlingham” un icono del rock

El histórico bar y salón de música, conocido como “El Galpón” de la localidad de Hurlingham, ubicado sobre la Avenida Roca 1271, cerrará luego de de 35 años.

“La verdad que era insostenible. Desde el Municipio nos dijeron que hasta que no esté la vacuna, nosotros no íbamos a poder abrir”, expresó, Laura Malamud, actual dueña del lugar junto a Maximiliano Tello.

En diálogo con La Ciudad aseguraron que con el correr de los meses sin actividad y las escasas ventas online, se les vencieron la mercadería, incluso, perdieron más de 60 cajones de cerveza. Los escasos ingresos, la acumulación de deudas, la imposibilidad de reabrir en el corto plazo, fueron algunos de los factores principales para que tomaran esta decisión.

“Nos comunicamos con todos, con el Municipio, con Provincia, con Nación, pero no entramos en ningún crédito, ni en los tasa cero, ni en los subsidios para cultura. Por algún factor, el cual desconocemos, siempre quedábamos afuera de todos éstos”, aclaró.

Y agregó: “La propuesta que nos hicieron era poner las mesas en la vereda, lo cual en nuestro local entran cuatro mesas y para sostener el lugar se necesitan 200 personas como mínimo.”

La despedida de cierre la realizaron a través de un comunicado vía Facebook, en la página del establecimiento:

“Nadie esperaba ésto, teníamos expectativas de un gran año de trabajo. Con una agenda cargada de fechones. Nadie esperaba que después de remarla en dulce de leche durante la era Macri, llegue una pandemia.

Ninguno de nosotros podía imaginar que nos íbamos a llenar de deudas en vez de tapitas de cerveza por doquier.

Nadie esperaba tener que decirle a muestro incondicional y profesional Osvaldo, que ya no habrá más galpón después de los años que él lleva trabajando acá.

Nos empaña la tristeza, amargura y lágrimas tener que cerrar el telón, sin aplausos y sin un bis, ante el canto tradicional de “otra, otra…”

No se trata de falta de fuerzas, ni amor por lo que hacemos. Se trata de una maldita mala suerte.

Quienes nos conocen saben que el galpón es una familia de laburantes que siempre le puso el pecho. Años de lucha y compromiso. Por acá pasaron infinidad de bandas. Es imposible nombrar a una. En el oeste está el agite y el galpón será recuerdo en la memoria de varias generaciones que aquí vivieron rock.

No discutimos la necesidad del aislamiento, pero para rubros como el nuestro, estás medidas nos destrozaron y no hay subsidio ni préstamo que sostenga está realidad económica en el tiempo. Las salas de espectáculos nos fundimos con estás medidas.

Nos queda sólo agradecer a los laburantes, a los que siempre se pusieron la camiseta, a las bandas, los músicos, sonidistas, asistentes, fotógrafos, dj, productores, seguridad, espectadores…. TODOS!!! Y sobretodo a nuestras familias y amigos, siempre dando una mano.”

Sobre “El Galpón“

Fue fundado por Ricardo “Richi” Márquez, en 1989. Originalmente, como un local de comidas rápidas a la calle que se llamaba ‘Tío Richi’. El establecimiento ganó popularidad entre el público nocturno, sobre todo a la madrugada, cuando la gente salía de los boliches de la zona.

Más tarde, gracias al éxito en los primeros años, Richi tuvo la posibilidad de remodelar el espacio. Techó el fondo, que estaba abandonado, y puso allí un escenario. Fue entonces cuando lo que había sido una simple hamburguesería, se convirtió en El Galpón, un ícono de la noche hurlinguense.

En 2012, cuando Richi falleció, Matías decidió administrar el establecimiento. Se hizo cargo del local por cinco años, pero en 2017 lo vendió para poder pasar más tiempo con su familia. Fue en ese momento cuando los actuales dueños tomaron las riendas.

A lo largo de todos estos años, por el legendario “El Galpón”, pasaron artistas reconocidos como Vox Dei, Pappo, Las Pelotas, Los Piojos, León Gieco, Los Caballeros De La Quema, Eruca Sativa, entre otros.

Por, Belén Medina.