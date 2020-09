El lado oscuro de la pandemia: quieren desalojar al “Ejercito de Alejito”

La Fundación “El ejercito de Alejito” una ONG que brinda asistencia directa a las familias con niñes que padecen enfermedades graves, puede ser desalojada de su sede en pleno centro de nuestra ciudad. En diálogo con el programa Ciudad de Encandilados que emite Radio La Ciudad, Gabriela Peirano, presidenta de la fundación aseguró que la propietaria de la casa donde funciona la ONG y que alquila la fundación (Lavalle 829) quiere que se vayan “cuanto antes”

El Ejército de Alejito es una ONG sin fines de lucro que nació por iniciativa de Gabriela Peirano, mamá de un pequeño guerrero de 8 años llamado Alejo Trani, que falleció en 2016 tras luchar contra la leucemia desde los 5 años. Hoy la fundación se encarga de acompañar a las familias que tengan niñes con tratamientos ontológicos o enfermedades graves: ” Desde la fundación asistimos a 52 familias que la están pasando muy mal por la enfermedad, Les brindamos alimentos, artículos de limpieza, contención y toda la ayuda que podamos

Gabriela Peirano, presidenta de la fundacion

El Almacen de Martina y Alejito

El Almacén de Martina y Alejito es un banco de alimentos que abastece a las familias con niños en tratamiento oncológico o con enfermedades muy complejas. Busca quitarles a las familias el peso de preocuparse por los alimentos, los artículos de higiene y limpieza”, relató Gabriela

“Una vez al mes recibimos la ayuda de más de 400 voluntarios que tienen asignado un artículo determinado o un bono contribución ya que también llevamos alimentos frescos como las verduras, lácteos o carnes, se arman las cajas que se distribuyen hoy a 28 familias. Lo más importante de esta cadena de amor es el acompañamiento y el apoyo que les brindamos en este camino tan difícil de transitar ”

Mural en la sede de la ONG

El lado oscuro de la pandemia y los negocios inmobiliarios

“No nos quieren renovar el contrato que vence en noviembre pese a que por la pandemia hay un decreto presidencial que suspenden los plazos de renovación de contratos, los desalojos y congela los alquileres” aseguró Gabriela

Los dueños, “una familia tradicional de Ituzaingó” y dedicada al sector inmobiliario de muy malas manera, le han notificado a Gabriela el interés por que abandones la sede

Hay que recordar que decreto presidencial N° 320, de marzo de este año, suspendió los desalojos y congeló los precios de los alquileres hasta fines de septiembre. También prorrogó los contratos que vencieran durante el periodo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En este momento, se debate la extención del decreto hasta diciembre o marzo del año próximo. EN la practica, las inmobiliarias han pactado con los inquilinos las prorrogas de los alquileres comerciales y quienes no han podido abrir por la pandemia, reducción de los montos, en alguno casos hasta el 100 %.

“La dueña, o mejor dicho la hija del dueño, nos trató de muy mala manera, no solo que no nos permitió poder pagar menos durante estos meses que estuvimos cerrado, sino que quieren que desalojemos la casa”, relata Gabriela en la entrevista. “No es un tema de dinero, tienen muchas propiedades en Ituzaingó. No sabemos que pasa”,

En la sede de la fundación, se hacen todos los trabajos previos a la entrega de la ayuda a las familias. Ademas, se realiza una feria americana que está próxima a reabrir, que es el único sostén económico que tiene la ONG.

Aunque Gabriela no quiso brindar mayores detalles de los propietarios de la sede, El contrato firmado por la fundación, según pudo averiguar La Ciudad, está a nombre de la empresa administradora de inmuebles Cavana S.A. con domicilio en Pasaje Villalonga (ahora Eva Perón) 861 de nuestra ciudad cuyo presidente es Carlos Gomez.

Entrevista completa con Gabriela Peirano en Radio La Ciudad