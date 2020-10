Meoni puso en duda la continuidad del aeropuerto del El Palomar

Tras el anuncio del regreso de los vuelos de cabotaje y la posible reapertura del aeropuerto de El Palomar, los vecinos de los partidos de Morón, Hurlingham y Tres de Febrero continúan oponiéndose a su funcionamiento, basándose en la contaminación ambiental y sonora que producen los vuelos en los barrios lindantes.

Aun cuando hoy no hay ninguna definición respecto a la continuidad a largo plazo del predio aerocomercial, el ministro de Transporte Mario Meoni, afirmó que por el momento seguirá operando, pero que “es necesario resolver si las inversiones que se realicen serán redituables en el tiempo”. Al momento de dar a conocer la vuelta de los vuelos de cabotaje, el funcionario expresó que ‘se están haciendo obras de infraestructura muy importantes en Aeroparque y Ezeiza y por lo tanto debemos tener en claro si son necesarios tres aeropuertos para Buenos Aires.

La Causa Judicial

En cuanto a la causa judicial en tramite a cargo de la Jueza Federal de San Martín, Martina Forns, la novedad es que se determinó a través de una pericia que los ruidos del aeropuerto superaban los límites máximos admitidos por la OMS y generaban impacto acústico en la población de las ciudades afectadas. Sin embargo, no ordenó todavía su clausura, sino que la había supeditado a decisión de futuros estudios técnicos.

En este marco, Radio La Ciudad se comunicó con el Dr. Lucas Marisi, abogado de la organización vecinal ‘Stop Fly Bondi’, que desde la apertura comercial del aeropuerto en 2017 reclama por su interrupción.

El principal de los motivos que Marisi sostiene sobre los daños de la actividad aerocomercial en la zona es la repercusión que genera en la calidad de vida de los vecinos, tanto por su contaminación ambiental como sonora. En ese sentido, el aeropuerto cuenta con un vacío legal importante, ya que no se produjo ninguna evaluación de impacto ambiental, que es lo exigido por la Ley General de Ambiente.

Dr. Lucas Marisi, abogado de los vecinos de El Palomar

‘Debe cumplir con este procedimiento y no lo hizo nadie. Eso se tiene que hacer antes de abrir un aeropuerto y no se hizo antes ni se hizo después’, afirmó el abogado de ‘Stop Fly Bondi’.

No obstante, expresó su descontento hacia los intendentes kirchneristas de la zona, quienes hasta el año pasado velaban en campaña por la clausura del aeropuerto y ahora defienden su continuidad. ‘El actual Jefe de Gabinete de Morón, Hernán Sabatella, venía a las marchas con nosotros y desde Nuevo Encuentro hicieron campaña con el tema y ahora están callados’, manifestó sobre los funcionarios locales de Morón, mientras que en referencia a Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, señaló que durante su gestión anterior admitía el ‘daño ambiental’ que producía en los vecinos.

La principal preocupación de los intendentes por la continuidad de la estación aerocomercial de El Palomar se centra en la reactivación económica ligada a sus partidos correspondientes, y el hecho de conservar los puestos de trabajo. Tal inquietud involucra también a los mandatarios Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). En el caso de nuestro municipio, si bien no limita con el aeropuerto, el interés más creciente se ve condicionado por la actividad hotelera que en los últimos años se empezó a montar sobre Parque Leloir.

En lo que refiere a los puestos de trabajo que se verían afectados, Lucas Marisi sostiene que no debiera ser una preocupación, ya que las empresas Low Cost que operan en El Palomar (Fly Bondi y Jet Smart), pasarían a Aeroparque o Ezeiza. ‘Se puede contratar a más gente que trabajaría en mejores condiciones, en donde no se inunda como el de El Palomar y no hay ningún tipo de accidentes’.

Entrevista completa al Dr. Lucas Marisi, abogado de ‘Stop Fly Bondi’

El estudio que el ministro Mario Meoni quiere realizar consiste en medir el desarrollo económico de los próximos 10 años de El Palomar y si este resulta razonable en función de la inversión que requiere. A la vez, descartó que un eventual cierre significara el fin de las empresas Low Cost en el país indicando que ‘pueden operar en otro aeropuerto con costos similares a El Palomar’.

En caso de ser posible un cierre comercial del aeropuerto, este volvería a su funcionamiento anterior como base aérea militar.

Por Julián Tagliaferro