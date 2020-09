El quinto beatle aterriza en La Ciudad

13 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO Puntuación SEO

Raúl Blisniuk, el mayor coleccionista de objetos firmados por los integrantes de The Beatles, destacado por el libro Guinness como el máximo coleccionista de los Beatles de toda Sudamérica, dialogó acerca de su amor por los cuatro de Liverpool, sus colecciones, y su trabajo como artista plástico, en el programa de Próxima Estación ROCK (conducido por Belén Medina y Dastys, que se emite todos los Lunes de 19 a 21 hs por Radio La Ciudad).

-¿Cómo comenzó tu amor por The Beatles? ¿Cómo te llegó su música?

“Cuando tenía quince años, yendo a bailar. Año 68′, en pleno auge de la banda. En esa época iba mucho a Pinar De Rocha, y ahí los escuchaba y me gustaron.”

-¿Cómo se te dio por coleccionar objetos de ellos?

“Siempre fui coleccionista. El coleccionista es alguien que ya nace siendo coleccionista. No es coleccionista porque sí. Cuando era chiquito, mi mamá tiraba todo. Y yo decía, en ese entonces, que iba a ser basurero, porque juntaba todo. Y después, todo lo que salía de The Beatles, lo juntaba.

En los 90′, cuando trabajaba en una compañía de informática, fui al Hard Rock de Miami, y vi lo que yo no sabía que existía: los objetos firmados, los muñecos. Y ahí comenzó la fuerza de ser más coleccionista de The Beatles, y así fue avanzando. Esto es una pasión y un entretenimiento. Lo que tiene The Beatles que sacaron mucho merchandising, sacaron de todo.”

-¿Cuál es el objeto que más te costó conseguir? ¿Y cuál el que más aprecias?

“Tengo un recorte de un diario de Nueva York del año 1969, que lo tengo enmarcado, cuando John Lennon y Yoko Ono sacaron ‘Watching The Wheels‘, donde están desnudos. Esa la pieza que más quiero porque me lo regaló y autografió Marta Minujín.”

-¿Hay algún objeto que no pudiste conseguir aún?

“Un cheque de Paul McCartney, de los otros tres ya lo tengo. No sé si lo hizo tampoco, nunca lo vi. Pero estoy muy feliz y conforme con todo lo que tengo.”

-Tus objetos fueron parte de varias muestras de The Beatles. ¿Cómo lo viviste?

“La muestra más importante que me llevó a estar en el libro Guiness, fue la del Palace de Glace, que contó con la presencia de artistas plásticos en vivo. Después, expuse en La Rural, en Mar Del Plata.”

-¿Hay otra banda que te guste mucho y esté en segundo lugar?

“De Argentina, soy un enamorado de Charly García. Para mí, Charly es number one lejos. Y después, Freddie Mercury es único. Y le sigue, Michael Jackson. Y si vamos a aquella época cuando empecé a escuchar a The Beatles, estaba también The Who, que no sé si eran mejor. Lo que pasa es que no tuvieron tanto éxito, se peleaban, se separaban, y no tuvieron la impronta que The Beatles.”

-¿Qué proyectos tenés en mente?

“Estoy por lanzar otro libro con material de The Beatles, pero también va a incluir mi personaje Ravik. Ahora eso nos mantiene muy entretenidos, tanto a mí como a mi hija que trabaja conmigo. Soy una persona jubilada. Así que después de trabajar tantos años, ahora me dedico a ser artista plástico.

Por otro lado, estamos intentando enviar los cuadros al exterior, ahora con la cuarentena uno tiene un poco más de tiempo. El año que viene, voy a participar de la Biennale de Florencia (Italia).“

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: @raulblisniukart // Instagram: @raulblisniuk // Mail: [email protected]