Enojo, tristeza y miedo: Investigadores argentinos revelan qué han sentido los niños durante la cuarentena

Según un relevamiento a nivel nacional, llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), 7 de cada 10 (74%) expresaron sentimientos negativos como desánimo y aburrimiento, y 6 de cada 10 (59%) reconocieron tener miedo: miedo por ellos mismos (24%) o por terceros (21%). En líneas generales, expresaron preocupación por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus y por la economía y el trabajo.

Además, 9 de cada 10 niños argentinos (91%) extrañaron a alguien durante esta cuarentena, sobre todo a los amigos, compañeros de actividades y familiares; casi 8 de cada 10 (77%) se mostraron ‘enojados’ y el 68% presentó distintos grados de tristeza, particularmente los niños pequeños y los adolescentes.

En el grupo de 15 a 18 años, 30% extraña las actividades sociales: juntarse con amigos, ir al club y salir con amigos, etc. Mientras que el 21% extraña ‘todo’. La mayoría de estos últimos no encuentran nada de positivo en la pandemia, ninguna actividad que les agrade.

Estas conclusiones fueron presentadas en el marco de la Semana de los Derechos del Niño, que se conmemora del 20 al 27 de noviembre, poniendo el foco en el derecho a la libre expresión de los niños, estipulado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, un tratado internacional que está vigente desde el año 1990.

La investigación, que consistió en un estudio cualitativo con encuesta anónima abierta y previo consentimiento informado paterno y asentimiento en el caso de los niños y adolescentes, incluyó la participación de 4.562 niños de entre 6 y 18 años, cuyas respuestas fueron separadas en bloques agrupando los de 6 a 9 años (41% del total de los participantes), los de 10 a 14 (37%) y los de 15 a 18 años (22%). En una relación de 56,4% de mujeres y 43,3% de varones.

“La pandemia, la cuarentena y el abordaje del COVID19 privilegiaron una mirada biologicista y centrada en el virus, que prácticamente anuló toda otra mirada más holística y comprensiva de la complejidad del ser humano, más en situaciones de excepcionalidad y enorme incertidumbre como la vivida”, afirmó el Dr. Jorge Cabana, ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y uno de los investigadores principales del relevamiento.

Los adolescentes fueron particularmente críticos en sus respuestas respecto del comportamiento de los adultos, acentuando esta visión negativa en relación con el incumplimiento de las medidas de restricción. Perciben como injusto que ellos no pudieran disfrutar de su libertad, cuando no implican riesgo para otros, mientras que sienten que ciertos adultos son egoístas y no parecen preocuparse por los demás.

“Las clases online si bien han pretendido brindar cierto aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no han sido bien recibidas -en general- por los chicos. Sienten que hay una alta demanda en una situación extraordinaria y que los tiene abrumados, perciben que la enseñanza pierde calidad y contenidos, que es socialmente injusta y -además- ha absorbido un “instrumento” de diversión y esparcimiento (conectividad online a distintos dispositivos) transformándolo en parte de sus ‘obligaciones’. A pesar de ser nativos digitales, extrañan el contacto personal con sus pares”, consignó el Dr. Cabana.

Los abuelos aparecen como figuras de suma importancia para los niños de todas las edades: representan cobijo, mimos y sabores. Mientras que las mascotas son parte fundamental de la familia: brindan cariño, garantizan juegos y distracción, forman en la responsabilidad y cuidado. También pudo apreciarse que las familias y los docentes han intentado garantizar la “normalidad” y contención: algunos han desarrollado herramientas con el juego o personajes de ficción para poder abordar la cuarentena.

A continuación, se describen los conceptos más destacados de las respuestas de cada grupo etario a las diferentes preguntas incluidas en la encuesta:

¿Sabes por qué estamos en cuarentena?

El 99% de los encuestados sabe por qué estamos en cuarentena: El 57% de los niños/as que especificaron en su respuesta la palabra “Coronavirus”, correspondía al grupo etario de 6 a 9 años (niveles inicial y primario). Otras respuestas fueron “Sí”, “Por Covid/Coronavirus”, “Por pandemia”, “Por riesgo al contagio”, “Por prevención”.

Contanos cómo era un día en tu vida antes de la cuarentena

La mayoría de los NNA revela que la escuela ocupaba gran parte de su vida (84,5%). Resaltaron las relaciones afectivas con sus respectivas familias y amigos (59%).

¿Cómo te sentís con la cuarentena?

Los NNA han expresado mayormente sentimientos negativos respecto a la cuarentena (74%): tristeza, desánimo y aburrimiento. Tristeza es manifestada por el 71% del grupo de nivel inicial y primario; desánimo y aburrimiento se enuncian mayormente en el caso de los niños entre 9 y 14 años.

¿Algo o alguien que extrañes en esta cuarentena?

De manera casi unánime (91%), los NNA han extrañado a alguien durante la cuarentena (amigos, compañeros de actividades y familiares). El grupo de 6-9 años expresó en un 60% extrañar a familiares, en especial a sus abuelos. El grupo de 10 a 14 años (49%) manifestó en primer término extrañar a sus amigos.

¿Hay alguna cosa que te guste hacer durante la cuarentena?

63% de los encuestados mencionaron diferentes formas de juegos y actividades lúdicas: actividad lúdica en pantalla, 42% de los encuestados, con claro predominio de los varones (52% vs 31%), en especial menores de 14 años. Esto incluye actividades pasivas sin relación con otros (ver TV/series) y actividades que significan algún intercambio o relación con otros (videojuegos/redes, etc.).

De las cosas que hacías antes de la cuarentena, ¿extrañás alguna?

60% extraña actividades al aire libre, esparcimiento en general y deportes. Los chicos extrañan más actividades deportivas (39%), en especial en la franja 10 a 14 años. Las chicas extrañan más actividades al aire libre y de esparcimiento (35%), sobre todo el segmento de entre 6 y 9 años (45%); fundamentalmente entre los 6 y 9 años, extrañan la modificación en las relaciones afectivas (amigos/familia) y la rutina escolar, considerada componente también de sus afectos.

¿Te enoja hacer algo durante esta cuarentena?

El 77 % manifestó enojo por algo. No hay diferencias significativas de sexo y lugar de residencia. Las tareas escolares y otras actividades curriculares constituyen la respuesta más frecuente: 45% tomando todas las edades, con un predominio en los menores de 14 años (48%). Medidas derivadas de la cuarentena, como el encierro, uso de barbijo, etc. constituyen el enojo de los niños, especialmente para el grupo de 6 a 9 años (21%). Incertidumbre y enojo con la situación en general, y críticas a los adultos por incumplimiento de las medidas de cuarentena, se manifiestan particularmente en el grupo de 15 a 18 años (15%).

¿Te sentís triste durante la cuarentena?

El 68% de la muestra presentó distintos grados de tristeza; los más afectados fueron los niños más pequeños y los adolescentes.

¿Hay algo que te preocupe durante esta cuarentena?

Se destacó preocupación por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus, la economía y el trabajo en el país.

¿Tuviste miedo de algo desde que comenzó la cuarentena?

6 de cada 10 chicos respondieron que sí (59%), destacándose el miedo personal 24%, por terceros 21% y por una ausencia de horizonte o futuro (7%)

Cuando termine la cuarentena, ¿cuáles son las primeras 3 cosas que querés hacer?

Sobresalieron las respuestas sobre necesidad de amigos/familia (79%), recreación (65%), vuelta a la rutina (32%) y actividad física (28%).

Fuente: SAP