Entrevista a COLD: el exponente cantante de trap que ahora reside en el Oeste

El joven cantante y compositor oriundo de la ciudad de Carlos Paz (Córdoba) y residente en Zona Oeste del Gran Buenos Aires, Bruno Baico, más conocido como COLD, es furor en su cuenta de Instagram con más de 23 mil seguidores y con 4300 suscriptores en Youtube. Su popularidad aumentó gracias a la competencia ganada en 2017 junto al reconocido Paulo Londra (donde ambos formaron equipo representando a Córdoba) y a su brillante capacidad de improvisación y creatividad a la hora de animar los mejores duelos de freestyle en su ciudad y provincia.

El artista es versátil y dinámico, no se estanca sólo en los géneros rap y trap, va cambiando y experimentando por diferentes estilos y flows. En sus canciones se anima a hablar de política, amor y la realidad social, algo que no todos sus colegas se encargan de relatar.

Además, ha competido en los torneos más importantes del país, como el BDM Regional, donde perdió la final en Rosario vs Mecha (el mejor de Córdoba en la actualidad); en la Red Bull, que se llevó a cabo en el Luna Park, donde quedó en Octavos de Final; ‘A cara de perro Zoo‘, la competencia nacional más importante de rima improvisada, que la ganó junto a Paulo Londra.

Luego de haber participado de Actitud Freestyle, programa que se emite por MTV y Telefé, donde compitió vía Zoom en plena cuarentena, aterriza, por primera vez, en La Ciudad para dialogar acerca de sus comienzos en la música; su corta, pero existosa carrera; sus próximos lanzamientos; y mucho más.

-¿Cómo y cuándo llegó la música a vos?

“La música en general llegó cuando tenía 8 años, con la guitarra, y empecé con el rock. A los 14 me metí a las plazas a competir en el deporte Freestyle Hip-Hop. Poco después, con 15 años descubrí que el Hip-Hop también podía ser música, no sólo competencias verbales. A los 16, descubrí el trap y me atrapó completamente junto con las competencias y me dediqué de lleno a eso.”

–¿Cómo es encarar un proyecto solista?

“Para mí, ¡es hermoso! aprendes a conocerte, lleva muchísima introspección, desde el estilo que te representa hasta las letras y de lo que querés hablar en tu música. Me gusta también porque me llevo muy bien conmigo y me ayuda a conocerme cada vez más y más. Obvio que hacer dúos o grupos para obras particulares es muy divertido también, pero para mí es esencial conocerte bien musicalmente antes de mezclar estilos con otras personas.”

–¿En qué etapa de tu carrera te agarró esta pandemia? ¿Cómo la estás atravesando?

“Me agarró en la etapa más manija digamos (risas). Estaba con toda la potencia y ganas de recorrer el país y conocer el exterior tanto competitivamente como musicalmente hablando. De todas formas, estando encerrado desarrollé mucha más introspección y no frené ni a palos. Invertí y me armé un homestudio y empecé a competir virtualmente para FMS. Así que si bien al principio me frenó un poco, ando con más impulso que nunca y desde la comodidad de mi casa.”

–El trap es un género que en Argentina se volvió recientemente un fenómeno musical, ¿cuál es tu mirada?

“Para mí es cierto, si bien le falta aún, es un movimiento que viene globalizándose exponencialmente. Tarde o temprano iba a llegar esta vitalización del género, atrapa todas las edades porque hay muchísimos tipos de trap en cuanto a las letras y los ritmos que pueden salir de ahí. Románticos, movidos, mezclas con otros géneros. Los géneros musicales se renuevan y generan otros, el trap es un claro ejemplo de eso. Antes era el folklore, luego el rock, ahora el trap.”

–¿Qué artistas nacionales e internacionales tenés como influencia?

“Considero que no tengo influencias, pero sí tengo favoritos. Nacionalmente a C.R.O, YSY A, Duki, SNT (de Córdoba), Pando Nslp, Acru, entre otros. Internacionalmente a Roddy Rich y Travis Scott entre otros.”

–¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

“En este momento estoy luchando el ascenso a FMS, la liga competitiva número 1 en el mundo hispano. Este año no se pudo dar el ingreso a la Red Bull, algo que sí hice en el 2019, que se hizo en el Luna Park. Y musicalmente estoy trabajando en muchas obras musicales para mostrar una evolución que considero notoria en mi carrera artística.”

–¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

“Para mí la música es todo, desde que tengo uso de razón que la música está presente en todo aspecto de mi vida. Un día sin hacer música para mí es un día perdido. Respiro, vivo y me desenvuelvo con música. No me imagino un día sin aunque sea escuchar una canción.”

Por, Belén Medina.

