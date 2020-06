Entrevista a Los Pampas

Desde muy jovencitos lograron un conocimiento en la escena del Folklore, y hace poco festejaron sus 10 años con la distinción de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como Personalidad Destacada de la Cultura, por ser el único grupo 100% porteño con participación en los festivales más importantes del país. Hoy, siguen sorprendiendo con su música y apostando al folklore argentino, el trío integrado por Guillermo Barnech (primera voz y bombo legüero), Gabriel Barnech (segunda voz y primera guitarra), y Víctor Torres (tercera voz, guitarra, y charango), con quien dialogó con La Ciudad.

–¿En qué momento se puede decir que se encuentran?

“Los 10 años nos llevaron de manera casi obligada a realizar un balance. El saldo fue más que positivo, logramos pisar los escenarios más emblemáticos del folklore. Compartimos con los número uno, y hasta fuimos reconocidos por la legislatura porteña.

Todo eso obligaba a tomar una decisión: Quedarse con lo logrado hasta aquí o ir por todo. Y decidimos ir por todo, apostando a una profesionalización de la banda en todos los sentidos, a composiciones propias, y otras cosas. Creemos que hemos logrado más de lo que soñábamos al principio. Ahora el objetivo es trascender y dejar nuestra impronta en la historia del folklore.”

–¿Qué cosas destacan de estos años?

“Los escenarios pisados, las guitarreadas compartidas con tanta gente que siempre admiramos, como Chaqueño Palavecino, Pancho Figueroa (ex Los Chalchaleros), Los Fronterizos, El “Negro” Álvarez, Orozco-Barrientos, Soledad Pastorutti, entre otros. También, el espacio en los medios, los amigos del camino, las diferentes provincias, los festivales y sobre todo el hermoso contacto con nuestros fans que llenan cada concierto que damos.”

–¿Cómo están atravesando la cuarentena? ¿Qué cosas extrañan?

“Aprovechando a crear, a buscar nuevos sonidos, y cranear bien lo que se viene. La idea es no dormirse para, cuando esto pase, estar listos para salir a la cancha con todas las ganas y el profesionalismo posible.

Sin duda lo que más se extraña es subir al escenario, el cariño de la gente, los mates, la adrenalina de las previas, y esas cosas. Quien pisó un escenario seguramente me va a entender.”

– En estos días, han presentado el video “Celador de Sueños” realizado desde sus casas. Tuvieron que reinventarse musicalmente de alguna forma. ¿Qué cosas nuevas aprendieron? ¿Cuáles otras descubrieron que les desagradan?

“Sí, tuvimos que reinventarnos muchísimo. Nada reemplaza el cara a cara. Nos arreglamos muy bien intercambiando ideas virtualmente y dividiendo tareas. Gaby y Guille están encargados de la producciones musicales, gráficas, la estética de la banda y yo (Víctor) abocado a la prensa, relaciones con las secretarías de cultura y productoras.

En mi caso particular me he convertido en un ser súper tecnológico (risas), y eso que era malísimo. Me compré una placa de sonido, aprendí a grabar y enviar material a los chicos, hago vídeos, lives en las redes, etc.

Lo más desagradable de todo esto fue darse cuenta lo precario del mundo de la música. No sólo nosotros como músicos, sino también en todas las actividades que hacen que el circuito funcione. Esta pandemia puso en evidencia lo frágil del sistema y creo que habrá que pensar seriamente en lo que viene.”

–Están nominados a los Premios Gardel 2020 como Mejor Álbum En Vivo. ¿Qué significa eso para ustedes?

“Significa muchísimo para nosotros, como cada reconocimiento que recibimos a lo largo de nuestra carrera. Es un espaldarazo y un decir ‘bueno, estamos en el camino correcto’, pero como todo reconocimiento implica a su vez un grado de mayor esfuerzo y responsabilidad.

Tener un CD y DVD en vivo, en un lugar tan mítico como La Trastienda es un sueño cumplido. Encima ser elegidos por nuestra compañía discográfica, Acqua records, para competir en los Gardel es algo que enaltece aún más el logro. Sea cual sea el resultado, ya estar en la discusión, es muchísimo para nosotros, esos bichos raros porteños haciendo folklore (risas).”

–Están trabajando en material nuevo, ¿qué se puede adelantar?

“Se trata de un material que va a tener mucho de composiciones propias y un sonido innovador para la banda. Si algo positivo nos dejó esta cuarentena, es el hecho de haber podido estudiar y prepararnos. Hay instrumentos nuevos y una sonoridad que, sin abandonar la madera, trae consigo una propuesta en instrumentos como, por ejemplo, el ukelele, el cajón peruano, guitarras acústicas, charango, y otros más.

Es un nuevo desafío, y como todo lo nuevo, tiene mucho de ansiedad y temor. Ansiedad porque llegue a los oídos de la gente, y el temor de cómo tomarán la nueva propuesta. Gracias a Dios, con ‘Celador De Sueños‘, hubo una reacción maravillosa, en días superó las mil visitas en YouTube, y nos dejaron muchísimos comentarios positivos en nuestras redes. Así que con el primer paso dado, el desafío será seguir construyendo.”

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Los Pampas // YouTube: Los Pampas Folklore // Spotify: Los Pampas // Mail: [email protected]