Entrevista a Martín Castigliego: “El cine es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad y un arte que se presta a la reflexión”

Mano a mano con Martín Castigliego, Cineasta de la UBA (Universidad de Buenos Aires), Diseñador de Imagen y Sonido. Es Productor de Untendon Cine. Hace poco, lanzó el mediometraje ‘El Aliento Del Tigre‘ ; y ‘El Gran Escape‘, una serie documental de la banda The Patrones.

-¿Cómo comenzó tu amor por el cine?

“Mi amor por el cine comienza desde muy chico, tendría siete años. En esa época, mis padres compraron una videocasetera, que era muy costosa, pero yo rompí tanto la paciencia que la compraron. Era muy fanático de ir a los videoclub desde muy corta edad, iba cuatro o cinco veces por semana y me llevaba varias películas para ver, me quedaba encerrado en mi cuarto a ver películas. Recuerdo que la primer película que vi fue Robocop y quedé alucinado.

Después al poco tiempo, andaba en skate (sigo andando de vez en cuando todavía), y le pedí a mi papá si me podía comprar una cámara. Así que con un compañero, filmaba las pruebas que hacíamos con el skate. También, cuando nos íbamos de vacaciones, filmaba a mi familia. Ahí empezó mi amor por el cine y la realización de videos.

En la secundaria me orientaron mal en la orientación vocacional, porque empecé a estudiar Ingeniería en Sistemas en la UTN, obviamente dejé al año porque no me lo bancaba. Así que después me anoté en Imagen & Sonido en la Universidad de Buenos Aires.”

‘El Aliento Del Tigre’ (Mediometraje)

-¿De qué se trata el mediometraje ‘El Aliento Del Tigre’? ¿Cómo fue el trabajo de realización?

“‘El Aliento Del Tigre‘ es un mediometraje, que lo filmamos así porque está la idea de continuarlo en dos partes más hasta formar el largometraje. Lo que pasa que filmar en este país es muy costoso. Este film lo produjimos con dinero que tenía ahorrado, con un equipo de 22 personas, todos colegas de la escuela de cine.

Les presenté el guión a mis amigos, les gustó, así que lo empezamos a filmar en el 2018 y la terminé en el 2019. Lleva un proceso de trabajo muy arduo, más cuando la parte económica no la podés solventar del todo. Entonces, trabajé también en el sonido y en el montaje.

Es una película que está referida al libro ‘Así habló Zaratustra‘ de Friedrich Nietzsche. Un libro que quiero mucho, porque lo comencé a leer cuando tenía quince años, un amigo me lo había dado en la secundaria. En esa época, mucho no lo entendía.

Pero justo esta en una sesión con mi terapeuta y pone como ejemplo las tres transformaciones del ser, de la cual habla ese libro, en donde una persona para alcanzar la felicidad, según Nietzsche, debería atravesar dos etapas más, la del camello y la del león, y luego, llegar a la etapa del niño, que es la parte lúdica. Así que un poco como analogía a lo que estaba atravesando en esa etapa, me dije tengo que contar esta historia. Creo que el cine es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad y un arte que se presta a la reflexión.“

-¿Qué mirada tenés acerca de las nuevas producciones audiovisuales?

“A nivel audiovisual, veo mucho material y muchas propuestas nuevas. Jóvenes que tienen la intención, y en algunos casos muy bien lograda, de hacer cortometrajes, películas, videoclips, etc. Me parece que está buenísimo que lo audiovisual se abra a todas las edades y a todas las ideas posibles. Por otro lado, referido estrictamente a la técnica cinematográfica, en muchas cosas coincido, y en otras no tanto. Creo que tiene que ver por una cuestión de mi bagaje y en la postura que tengo al arte cinematográfico.

Me interesa la apertura del formato hacia otras posibilidades, otras edades, porque todo el mundo tiene el derecho de contar su historia. El cine tiene eso que se encripta, y está tomado por estudiosos del cine como algo que hay que respetar demasiado. Como que para hacer cine hay que ser superdotado, y no es así. Por eso, celebro la multiplicidad de material audiovisual que hoy por internet. Es muy difícil producir, hacer una realización cinematográfica, y recibir un subsidio por hacerlo.”

-¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de producir?

“Tiene que haber un equipo mínimo de personas. Lo más importante es el recurso humano, antes que cualquier cámara. En todas las películas o publicidad que trabajé y había un buen equipo humano, que te llevás bien, el material salía bien.

Después, están los requerimientos técnicos, que obviamente tenés que tenerlos, porque son herramientas de trabajo. Cuando mejores son, mejores resultados se puede alcanzar. También, tiene que estar lo criterioso y salir un poco de los egos. Cuando esas tres cuestiones están conectadas y todo el grupo humano va para el mismo lado, el resultado va a ser óptimo.

Primero tiene que haber una idea, y no lanzarse a hacer algo porque sí. Es muy importante tener esa idea, desarrollarla, y tratar de estudiar de alguna manera si es posible producirla. Creo que hay muy buena ideas, simples y que son posibles de hacer, incluso filmadas con un celular. Ahora hay muchos más recursos y accesibilidad, de cuando nosotros empezamos a estudiar cine a fines de los 90′, así que hay que aprovecharlas al máximo.

También, tiene que haber un recurso económico mínimo. Es importante también las locaciones, que se busquen locaciones específicas en catenación con la idea. Tratar de cuidar los aspectos técnicos, tener un trípode, mirar los encuadres, hacerlo de forma prolija. Experimentar con la cámara en mano. Pero todo eso se centra en una idea.

No es necesario saber escribir un guión. Se toman apuntes de las tomas que se quieren hacer, cómo se van a ir enlazando unas con otras, y de a poco se va a ir armando. Tomar en serio lo que uno está haciendo, así sea con bajísimo presupuesto. Porque lo que se va a ver en la pantalla, no va a ser el presupuesto, se va a ver la intención.“

-Por otro lado, lanzaste la serie de la banda The Patrones, titulada ‘El Gran Escape’, y ahora vas a lanzar la película. ¿Cómo viene ese trabajo?

“Estamos filmando todavía algunas cosas, con los protocolos obviamente, para completar la película. La misma va a ser un desprendimiento de los capítulos de la serie. Patrick Steve es el protagonista de esta serie, un personaje divino, que me encanta su historia, y es por eso que también decidimos hacer la peli.

Lo que me pareció alucinante es que mucha gente que participó se autofilmó en este contexto de la pandemia. Ahí me parece que hay una nueva forma de producir.“

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: @untendon.cine // YouTube: UNTENDON CINE // Instagram: @untendoncine // Mail: [email protected]