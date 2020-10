Maxi Miller, el influencer ituzainguense que conquistó las redes en todo el mundo

Mano a mano con Maxi Miller, el influencer/youtuber y vecino de la localidad de Ituzaingó, que hizo al principio sufrió de cyberbullying y ahora se hizo famoso con su video ‘Hola Niños‘, el cual recorrió todo el mundo. Hoy, con millones de seguidores en sus redes sociales, se encuentra proyectando su película para la plataforma de Netflix.

-¿Cómo llegaste a vivir en Ituzaingó?

“Nací en San Martín, pero a los cinco años me fui a vivir con mi mamá y mis hermanos al barrio de Villa Udaondo (Ituzaingó), así que aquí viví toda mi infancia y toda mi adolescencia. Mi mamá se había separado de mi papá, entonces nos vinimos para estos pagos, lejos de mi familia, pero donde tuve una experiencia maravillosa.”

-¿Cómo comenzaron los éxitos con tus videos en las redes sociales?

“Fue algo muy sorprendente para mí, porque en todos estos años, nunca me animaba a filmarme, tampoco a actuar, porque tenía muchos prejuicios propios. Quizás también por miedo y vergüenza a mostrarme en público, ya que sufría bullying por mi físico. Siempre trataba de mostrarme perfecto hacia los demás, y me di cuenta que no era perfecto.

Hasta que un día, recién de adulto, después de superar el tema del bullying de toda mi infancia y adolescente, comencé a actuar y a realizar personajes que no se veían comúnmente en las redes.

Empecé a aceptarme, mi cuerpo, mis defectos. Ahora amo ser imperfecto. Esa imperfección hace que luche por mis sueños, y no importa lo que digan los demás. Siempre hay que seguir adelante.“

-¿El buen recibimiento en la redes lo tuviste desde el comienzo o devino más tarde?

“Al principio, había algunas personas que me hacían cyberbullying por cómo era, cómo hablaba, cómo me expresaba. Pero este año, cuando hice el video de ‘Hola Niños’, se viralizó de forma veloz, no sólo acá, sino que en todas partes del mundo, como Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Portugal. En muchos países que no hablan en español. Fue algo increíble, porque nunca me imaginé que llegarían tan lejos.”

-¿Cómo surgió la idea de hacer el famoso video ‘Hola Niños’?

“En un cumpleaños de uno de mis hermanitos, fuimos al Parque Santa María de Ituzaingó, y cuando volvíamos a casa, justo pasaron unos niños que le hacían bullying a mi hermanito. Entonces en forma de broma, sin ninguna mala intención ni efecto de venganza, se me ocurrió asustar a estos niños cuando estaban cruzando el túnel de la salida del parque ecológico. Los filmé con el celular asustándolos. Mi hermano me insistió para que lo suba a las redes sociales, y ahí se viralizó.

La verdad que fue increíble, porque este video, me hizo conocer a famosos, me hicieron muchas entrevistas en portales de noticias de España, de Estados Unidos. Fue sumamente increíble, porque me hizo pasar por esta experiencia maravillosa.

Fue algo sorprendente, porque de estar acostumbrado, al principio, a recibir bullying, después empecé a tener muchos comentarios positivos, gente que me apoya de todo el mundo.

También, he recibido apoyo de actores de Hollywood, que me siguen en las redes sociales y me enviaron mensajes super lindos. No me gusta nombrarlos porque me vergüenza, siento que los estoy presumiendo. Sinceramente, me emocioné muchísimo, porque nunca me imaginé que me iba a pasar tan pronto todo esto.

Esta experiencia la voy a recordar toda mi vida. Siempre fui muy esperanzador y soñador de que las cosas siempre pueden cambiar para mejor. De que después de la tormenta, siempre sale el sol. Es algo muy lindo recibir el amor de personas que no conozco, me hace muy bien al corazón, después de tantas cosas malas que me pasaron en la vida.”

-¿Se viene la película de ‘Hola Niños’ para la plataforma Netflix?

“Hace poco, me contactó un director de cine de Uruguay, que quería proyectar la película. Él trabaja para Netflix. Me escribió cuando el video se empezó a viralizar y después me llamó y me contó su proyecto. Fue maravilloso, toda mi vida tuve el sueño de actuar y ser actor. Y ahora el sueño se va a cumplir.”

-¿Has recibido mensajes de personas que sufrieron bullying o cyberbullying y te contaron sus experiencias?

“Sí, he recibido mensajes de adolescentes y niños, diciéndome que están sumamente agradecidos conmigo, porque de cierta forma, yo les enseñé a aceptarse como son, a no tener vergüenza de cómo hablan, de cómo son físicamente.

En la sociedad todos alguna vez sufrimos bullying. Yo no me voy a poner en el lugar de víctima, así que creo que lo más lindo es aceptarse uno mismo y amarse mucho más a su propio defecto para que nada ni nadie los pueda lastimar jamás.“

-¿Cómo surgió la idea de hacer humor desde el terror?

“Mi personaje que tiene que ver con el miedo y ese mundo extraño, se fue dando naturalmente. Me daba cuenta que tenía unos dientes diferentes a los demás, entonces puedo poner cara más de miedo hacia las demás personas. Me encanta asustar, desde niño asustaba a mis hermanos, a mis amigos. Para mí, es una pasión asustar, entonces que se pueda replicar en un arte está buenísimo.”

-¿Tenés en mente realizar otros personajes fuera del género terror?

“Tengo pensado hacer otros videos de humor, pero me baso mucho más en el miedo, que es lo que más me caracteriza a mí y a las redes sociales. Disfruto mucho de hacerlo.”

-¿Cómo artista cómo estás atravesando la pandemia? ¿Estás produciendo nuevo material?

“Ahora estoy haciendo videos compartidos con otros colegas. Se hace muy difícil no caer en la monotonía, debido al estar siempre en un mismo ambiente. Así que tratamos de variar y realizar cosas diferentes dentro de lo que se pueda.”

-¿Qué mensaje le dejarías a las personas que no se animan a seguir sus sueños por el miedo al ‘qué dirán’?

“Primero, les pediría a los directivos, docentes del arte, que sean un poco más amplios, que empiecen a incorporar a personas que quizás no tiene las condiciones físicas, pero tiene muchas ganas de volcarse al arte. Que brinden un poco de espacio.

Creo que debería haber más inclusión para que nadie se sienta menos, y podamos convivir en una comunidad donde se brinde igualdad y que no sea sólo para algunos pocos.

Y para las personas que tal vez están iniciando en el mundo del arte, les digo que no tengan vergüenza y se animen a hacer lo que tengan ganas de hacer, que aprendan a amarse cómo son, y luchen por sus sueños.“

Por, Belén Medina.

Facebook: Maxi Miller // YouTube: Maxi Miller // Instagram: @maxiimiller // Tik Tok: @maximillerok