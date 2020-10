Entrevista a Ramiro Cerezo en los 25 años de Pier, previo a su show streaming

Mano a mano con Ramiro Cerezo, cantante de Pier, habló sobre sus 25 años de carrera, cómo atraviesa la pandemia, sus proyectos, y mucho más; previo al show streaming.

-¿De qué se trata este show streaming que van a estar presentando?

“Es la presentación del último disco de estudio “La Emoción De La Oveja Negra” en 2018, en el Teatro de Flores. Cuando arrancó la pandemia, teníamos que ver qué posibilidades había de poder hacer algo y acercarle a la gente. Teníamos este material que habíamos grabado, el audio lo mezcló Álvaro Villagra en su estudio, y nosotros íbamos comunicándonos vía Zoom para poder estar de acuerdo. Y el tema de las imágenes, se encargó Alejandro Albarado.

Como cada show de Pier para mí es un evento especial, pero en este caso, con todo lo que estamos viviendo, lo siento también de una manera especial porque revivir ese momento que estaba cerca de la gente. Es una opción que si bien, prefiero que sea una alternativa, es lo que hoy tenemos y está muy bueno.”

-En estos 25 años de Pier, se ve reflejado el progreso musical. ¿En qué etapa se encuentran?

“Una cosa que me pasa con los discos de Pier, es que siento que disco tras disco, siento lo que vos mencionás el tema de la evolución, la búsqueda. Somos muy cuidadosos con el audio. Más allá de tener un sonido propio y que nuestra base sea el rock and roll, tratamos de innovar. Este disco no es la excepción, lo recuerdo como uno en el que estuvimos muy cómodos trabajando.

Aparte también haciendo hincapié en la dedicación que a uno le conlleva hacer un disco, más allá de que es algo muy personal, que uno lo hace de la mejor manera y lo más sentido posible para que eso le llegue a la gente. Hay un laburo detrás que es importante para que después termine convirtiéndose en disco”.

-Sus canciones las corean en las diferentes hinchadas de fútbol, ¿cómo lo vivís?

“Para mí está buenísimo, porque nosotros con Pier tuvimos la premisa de llegarle a la mayor cantidad de gente y la cancha es un reflejo de ello. Nos consideramos una banda de rock and roll popular y federal. Y e hecho de que se canten nuestras canciones en la distintas canchas de fútbol de nuestro país, es algo que realmente nos pone muy contentos. Personalmente, cada vez que escucho una canción que la cantan en una hinchada es algo que me satisface, es una sensación linda.”

-¿Cómo estás atravesando el contexto actual?

“Creo que vivimos en una vorágine que tal vez no te permite adentrarte un poco más, no sé si en las cosas importantes, pero a mí en este tiempo, además de estar involucrado en lo que respecta Pier como siempre. Ya van a ser 25 años que mis días transcurren en ese sentido, son muy parecidos a la atención y ocupación que me respecta con la música y con Pier.

Tuve la posibilidad también de escuchar más música de la que venía escuchando. No tenía tanto tiempo para escuchar cosas, que en otros tiempos míos, podía prestar más atención y hacer más hincapié en eso. Leí un poco más, acomodé cosas que tenían que ver con bocetos que tenía de tiempos anteriores, escribí cosas nuevas.

En ese sentido, a mí me sirvió y me está sirviendo. Ahora en lo que respecta a lo netamente laboral y a lo que refiere el tema de poder salir y de poder volver a una mediana normalidad, estoy esperando que de alguna u otra manera, se pueda solucionar. A mí me gustan los shows en vivo, el contacto con la gente, no sólo en los shows, sino también en la cotidianidad. Para mí, la sociabilidad es muy importante.“

-¿Qué artistas estuviste escuchando o descubriste?

Tengo bastantes cd’s, equipo de música, y volví a escuchar cosas queno estaba escuchando tanto. Bandas como The Killers, Coldplay, The Rolling Stones, U2, Mark Knopfler, Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, Los Ratones Paranoicos, Miguel Mateos, Serrat, Sabina.

También escuché y vi algunos documentales, no solamente de música, pero yendo al plano musical, vi uno de Harry Styles, que me gustó mucho. Un artista que lo tenía escuchado, pero no tan presente. También, escuché al go de Dua Lipa, voy tratando de escuchar nuevos artistas, pero la base mía y mi instinto siempre hace que vuelva al rock and roll. La música en mí, vive permanentemente.

-¿Qué proyectos tienen en mente?

“Cuando arrancó lo de la pandemia, estábamos grabando temas nuevos. A mitad de año, íbamos a hacer los 25 años de Pier en un teatro de la calle Corrientes, con un show electroacústico con reversiones de temas clásicos de Pier, más la inclusión de dos canciones nuevas de bonus track. Ahora recién cuando abrieron los estudios, pudimos mezclarlos. Estamos en etapa de preproducción de los clásicos en formato electroacústico. En simultáneo nos pusimos a laburar mucho con la producción de el material del show, entoonces nos avocamos mucho a Fiebre de Rock And Roll.”

-¿Creés que hay alguna alternativa/posibilidad para poder ofrecer shows en vivo?

Creo que tocar al aire libre podría ser una alternativa con los protocolos y cuidados correspondientes, que eso requiere más de los que organizan, sean los encargados de brindarnos y brindarle a la gente las condiciones óptimas para que eso sucede. Me parece que es una alternativa viable a mediano plazo. A mí lo que más me gusta es el show en vivo, el contacto con la gente.

Ahora también está la posibilidad de los streaming sin público que no está mal, pero bueno es otra cosa. Por lo que veo se va a volver a una normalidad más o menos corriente cuando aparezca una vacuna, y eso no sé cuándo va a ser.

Mientras tanto, está la posibilidad de realizar esos shows como en los autocines. Después de este show, vamos a ver cómo seguimos y qué hacemos. Estamos viendo el día a día, porque va cambiando todo. Entonces por ahí, no se puede programar con tanta anticipación, porque después tenés que volver atrás o surgen cosas nuevas que son más interesantes y le llega mejor a la gente.

Para este show, una de las cosas que procuramos fue ver qué plataforma funcionaba de la mejor manera para que la gente pueda acceder al material y no tenga inconvenientes. Esperamos que lo puedan disfrutar.

-¿Cómo sentís que va a disfrutar los seguidores de Pier este show?

“Es un contenido exclusivo que lo vamos a pasar por única vez, como si fuera un show ese día. Esperamos que toda la gente de Pier de CABA, del Gran Buenos Aires, de todas las provincias. Veremos qué es lo que sucede. Expectantes porque es algo nuevo y queremos ver qué resultado da, y cómo le llega a la gente. Aprovecho esta vía para mandarle un saludo a toda la gente de Pier.”

Por, Belén Medina.

