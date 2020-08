Entrevista a YΛNΛ, la nueva revelación musical

La cantautora y guitarrista, YΛNΛ, mano a mano con La Ciudad. Nos cuenta sus comienzos en la música, sus proyectos, y muchas cosas más. Ahora presenta “No Me Hacés Falta”, su último single disponible con el lyrics vídeo en YouTube. El mismo cuenta con la participación de Locho, y según la artista, hace referencia a esas relaciones tóxicas que se pueden dar siempre (no importa que clase de vínculo) y sigue un arco en el que uno mismo se da cuenta que está metido en un círculo que no se rompe.

-¿Cómo y cuándo llegó la música a vos?

“Desde chica siempre me encanto la música. Me encantaba Barney & Friends, y me la pasaba cantando sus canciones. El momento decisivo fue cuando a los 12 años arranqué a tocar la guitarra y me mudé acá a Buenos Aires donde conocí a los integrantes de mi primera banda.”

-¿Cómo es encarar un proyecto solista?

“Siempre estuve en bandas, por lo cual, me costó bastante decidir arrancar como solista. Tiene sus pros y sus contras como todo. Pero lo que más me gusta de ser solista, es poder experimentar con la música como yo quiera. Me gusta tener la libertad de probar y tomar mis propias decisiones. Por más que me presente como solista tengo mucha gente detrás apoyándome y acompañándome.”

-¿Cómo definirías tu música?

“Mi estilo musical lo veo como un pop guitarrero que a veces hasta tiene drops electrónicos. Siempre me gustó experimentar con distintos géneros, y como toco la guitarra, me encanta que esté presente en todas mis canciones. Mis temas abarcan un poco de todo y me gusta escribir desde mis propias experiencias siendo parte de la comunidad LGBT, pero también sobre situaciones que veo en mis vínculos más cercanos.”

-¿En qué etapa de tu carrera te agarró esta pandemia? ¿Cómo la estás atravesando?

“Durante todo el año pasado, estuve preparando temas totalmente distintos a los que ya presenté. Así que estaba super ansiosa por salir a tocar y sacar todo a la luz. Cuando recién arrancó la pandemia, quería posponer todo, pero a medida que se fue alargando, decidí sacar los temas igual. Hoy en día, gracias a las redes, se facilitó mucho el proceso y pude hacer todo lo que quería hacer.”

-¿Qué artistas nacionales e internacionales tenés como influencia?

“Me encanta escuchar de todo. Nacionales, me encanta Soda Stereo, Miranda y Lali, que tienen sonidos más pop. Internacionales, me encanta Taylor Swift, Harry Styles, Guns N’ Roses, y bandas pop punk como Simple Plan.”

-¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

“La idea es seguir sacando singles los próximos meses, con vídeo en lo posible, y tal vez mas adelante un EP.”

-¿Qué lugar ocupa la música en tu vida?

“Es lo que más me gusta hacer. Así que la música ocupa un lugar muy importante en mi vida. Si no estoy tocando la guitarra estoy escuchando música, y si no estoy escuchando música, estoy pensando en melodías o letras que podrían funcionar bien para algún tema.”

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Yana // YouTube: YΛNΛ // Spotify: YΛNΛ // Instagram: @yanacarracedo