“Es la Cuarta Pared”: propone un ciclo de teatro leído de forma virtual y gratuita, ideal para la cuarentena

Alexis Mazzitelli, actor y director de teatro oriundo de la zona Oeste del Gran Buenos Aires, dialogó con La Ciudad acerca del proyecto “Es la Cuarta Pared“, el portal con el que desde hace cuatro años, propone un espacio para difundir y solidarizarse con espectáculos de teatro y estrenos cinematográficos. Ahora, presenta “Fase Uno“, el ciclo de obras de teatro leído de forma virtual y gratuita, ideal para disfrutar en el contexto actual de la pandemia por el coronavirus. Además,

-¿De qué se trata “Es la Cuarta Pared”?

“‘Es la Cuarta Pared‘ es un portal de teatro que nació hace 4 años, en donde nos encargamos de difundir todas las propuestas teatrales para disfrutar. El blog surge desde la necesidad de ayudar en la difusión de espectáculos, acompañar, y aportar nuestra mirada de lo que vemos. También compartimos críticas de cine.

A raíz del festejo por los cuatro años, decidí crear ‘Fase Uno’, el Ciclo de Teatro Leído que hoy en día está transitando su segundo mes con propuestas de obras súper interesantes.”

-¿Quiénes integran el proyecto?

Somos un equipo enorme de personas que aportamos nuestra mirada de teatro y cine. Cuando todo comenzó, estaba yo solo y de a poquito fui sumando compañeros con quienes me siento muy cómodo y tengo plena confianza en su trabajo.

Con respecto a ‘Fase Uno‘, autores, actores y actrices muy talentosos pasaron por el mismo, y aún quedan pasar. Este Viernes 18 de Septiembre, tengo el placer de leer e interpretar con Fabián Roetto una obra de Juan Paya. El viernes 25, podrán disfrutar del estreno de ‘Corazones de Merengue‘ de Ignacio Olivera. Y el Viernes 2 de Octubre, cerramos el ciclo con la lectura de ‘Eso Que Se Mueve Tan Despacio Que Parece Quieto” de Matías Dinardo.

-¿Cómo funciona?

“Cada obra se estrena los Viernes a las 20.15 hs en nuestro canal de Youtube. Podrán disfrutarla en vivo y luego quedan publicadas para verlas cuando deseen. Ya contamos con seis lecturas que pueden disfrutar y aún quedan tres estrenos. La propuesta es totalmente gratuita.“

-Como actor, productor, y director de teatro, cómo estás atravesando esta pandemia. ¿Tuviste que reinventarte?

“Sí, muchas cosas han cambiado. Durante los primeros meses no estuve haciendo mucho relacionado al teatro, sólo continué con este proyecto. Recién en Julio, me puse en marca con ‘Fase Uno’, proyecto que me parece que de manera virtual se puede realizar súper bien. Por otra parte, aproveché para tomar cursos con profesores que en la presencialidad no podía por una cuestión de tiempos y horarios.”

-¿Tenés proyectos en mente?

“Este año, iba a estrenar dos obras que quedaron pospuestas para el año que viene, por lo que son mis proyectos a futuro. Una es la segunda temporada de ‘Crónica de una Muerte Devaluada‘ de Sebastián Kirszner, y la otra es ‘Consejo de Familia‘ de Cristina Clemente. En ambas propuestas estoy como actor. La verdad es que me encuentro muy entusiasmado por volver a subirme a un escenario.“

Por, Belén Medina.

