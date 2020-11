Este año el premio Best FIFA 2020 será virtual

Finalmente la FIFA confirmó que habrá The Best 2020. El máximo organismo del fútbol mundial entregará su premio a las figuras más destacadas del año.

El reconocimiento al mejor jugador del año será entregado el 17 de diciembre donde Lionel Messi fue el último ganador.

En este año 2020 fue un año atípico debido a la pandemia del Coronavirus, y en todas las ligas del futbol no fue la excepción. Revuelo en los distintos calendarios de las ligas europeas, estadios sin públicos, entre otras cosas más.

La compañía, con sede en Zúrich, se negó a dejar sin dueños a los galardones del año por culpa del COVID-19.

La ceremonia de entrega de premios para los The Best FIFA 2020 tendrá lugar el próximo jueves 17 de diciembre. Siguiendo los protocolos sanitarios y el principio rector de la FIFA de que lo primero es la salud, se decidió que la ceremonia de premiación se llevará a cabo de manera virtual, no presencial.

Cabe destacar que el año pasado, Lionel Messi recibió su premio, donde superó a Virgil Van Dijk y a Cristiano Ronaldo.

Los premios que se entregarán son los siguientes:

Mejor jugadora

Mejor jugador

Mejor entrenadora

Mejor entrenador

Mejor portera

Mejor portero

Mejor Once femenino (FIFA FIFPRO)

Mejor Once masculino (FIFA FIFPRO)

Premio FIFA Fair Play

Premio FIFA Puskás

Premio a la mejor afición

Los ganadores se determinarán según una votación en la que participan los capitanes y los entrenadores de las selecciones nacionales de todo el mundo. Además habrá un porcentaje que cae en una votación online abierta al público y una de un selecto grupo de prensa. El proceso de votación se llevará a cabo desde el miércoles 25 de noviembre hasta el 9 de diciembre.

Por: Juan José Levrero

